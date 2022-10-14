Yunanistan Genelkurmay Başkanı'ndan dikkat çeken ziyaret. Türkiye'nin burnunun dibindeki birlikleri denetledi

Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros Doğu Ege Adaları'ndaki askeri birlikleri ziyaret etti. Dün akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası ilçesine sadece 2 mil uzaklıktaki Sakız Adası'nı ziyaret eden Floros buradaki kara ve deniz askeri birliklerinde denetlemelerde bulundu.

ASKERİ BİRLİKLER ZİYARETİ

Haberi okuyucularına adada yayın yapan www.chiosnews.gr sitesi duyurdu. Floros, adada bulunan 96. Ulusal Muhafız Yüksek Komutanlığı (ADTE) Komutanlığı'na bağlı askeri birlikleri ve karakolları ziyaret etti. GEETHA Başkanına Floros'a, İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDEN) Komutanı Korgeneral Dimitrios Hupis eşlik ettiği belirtildi. General Konstantinos Floros'un bu sabah saat 11.00'de Sakız Adası Belediye Başkanı Stamatis Karmancis ve ardından Vali Yardımcısı Pantelis Vrulis ile de bir görüşme gerçekleştirdiği açıklandı.

ZİYARETİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Floros bu ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Göreve bağlılığınız ve kararlılığınız Vatanın bütünlüğünü, saygınlığını ve onurunu garanti ediyor! Toplum rahat olabilir çünkü sizler buradasınız!” ifadelerini kullandı. Floros'un Sakız Adası'ndaki Panagia ve Psarron Mevkii’ndeki Askeri Gözetleme Kuleleri'nin bulunduğu yerde Kuşadası'nı gören bölgede silahlı askerlerle fotoğraf çektirdiği görüldü.