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  • Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Miçotakis hükümetinin Türkiye'nin hareketlerine karşı hiçbir şey yapamadığını söyleyerek, "İHA'larımızı bile uçuramıyoruz. Türk savaş uçakları bizim topraklarımızın üzerinde dolaşırken hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 05:22
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Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz

Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı'ndan itiraf gibi sözler: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
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Ege'de Türkiye ve Yunanistan arasındaki yaşanan gerilim Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in karşılıklı sözleriyle ivme kazanırken bu durum, Yunanistan'daki muhalefetin de Türkiye konusunda Miçotakis'e daha fazla yüklenmesine sebep oldu.

"TÜRKİYE'YE KARŞI HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUZ"

Türkiye'nin saldırgan bir tutum içinde olduğunu iddia eden Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, hükümetin Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamadığını söyledi.

"İHA'LARIMIZI BİLE UÇURAMIYORUZ"

Kotzias, "İHA'larımızı bile uçuramıyoruz. Birleşmiş Milletler'e ve uluslararası toplumlara elektronik yollara başvuracağımızı bildiremiyoruz. Türk savaş uçakları bizim topraklarımızın üzerinde dolaşırken hiçbir şey yapamıyoruz" dedi.

"KARASULARINI ACİLEN 12 MİLE ÇIKARMALIYIZ"

Kıbrıs meselesi hakkında da konuşan Kotzias, Miçotakis hükümetine Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yanında olmadığı konusunda da eleştirilerde bulundu.

Kotsias, karasuları konusunda ise, "Yalnızca Girit çevresinde değil; tüm Yunan karasularını acilen 12 mile çıkarmalıyız" sözlerine yer verdi.

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Vah ülkem vah
18.10.2022 06:03
O eskiden di şimdi bop eş başkanı iktidarı var 20 Türk adasını tek kurşun atmadan Yunan’a verdi Türk ordusunun kozmik oda sırlarını Yunan’a verdi babasının malı sanki  
 
Yahudinin biri hasmını boğazlarken bir yandan da imdat yahudi öldürüyorlar diye bağırıyormuş.
18.10.2022 05:58
bunlar da türk milletine hikaye okumaya başladılar. silahsız olması gereken 12 adayı silahlandıran kim? türk adalarını işgal eden kim? türk uçaklarına radar kilidi atan kim? gemilere ateş eden kim?  
 
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