Yunanistan silaha doymuyor. Bakın kaç milyar liralık silah siparişi verdiler

Yunanistan’ın silahlanmaya devame ediyor. Öte yandan Türkiye ile Yunanistan arasında gerginlik, ABD'nin Yunan topraklarında askeri üsler kurmasıyla daha da yükselmişti.

Yunan hükümetinin Doğu Akdeniz’de 2020 yılında Türkiye ile yaşanan kriz sonrasında başlattığı silahlanma furyasındaki, yeni adresi Fransa ve ABD’den sonra Almanya olduğu ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Yorgo Kırbaki’nin Yunan medyasından aktardığına göre, Atina’da Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un 27 Ekim’de gerçekleştireceği Yunanistan ziyaretinde, yaklaşık 4 milyar Euro’luk bir silahlanma programının ya da bu programın bir bölümünün açıklanması bekleniyor.

Silahlanma programı şunları içeriyor:

- 205 adet Lynx KF-41 tipi yeni zırhlı muharebe aracı satın alımı. Üretimin Kuzey Yunanistan’da kurulacak bir fabrikada yapılması planlanıyor.

- 190 adet Leopard 1 tipi tankların modernizasyonu.

- 183 adet Leopard 2 tipi tankların modernizasyonu.

- 4 adet MEKO tipi fırkateynin modernizasyonu.

Yapılan hesaplamalara göre, toplam 337 adet Leopard tankının moderizasyonu 2 milyar, 205 adet zırhlı muharebe aracının satın alımı 1.4 milyar, 4 fırkateynin modernizasyonu ise 600 milyon Euro’ya malolacak.

FRANSA’DAN UÇAK VE GEMİ

Atina 2020 krizinden sonra, silahlanma programını uygulamaya koydu. Bu çerçevede, Fransa’dan 3.3 milyar Dolar değerinde 24 adet Rafale savaş uçağı ve 3 milyar dolar değerinde 3 adet Belharra tipi fırkateyn sipariş etti.

ABD’DEN F-35 VE F-16’LAR

Yunanistan’ın ABD ile 20 adet F-35 savaş uçağı satın alımı için temaslar sürüyor. ABD yönetiminin Başbakan Kirikaos Miçotakis’in mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında “yeşil ışık” yakması üzerine, Yunan Hava Kuvvetleri haziran ayında “niyet mektubu” göndererek 20 adet F-35 satın alımı için süreci başlattı. Anlaşma sağlanması halinde, F-35’lerin yaklaşık 3 milyar dolara mal olması ve teslimatın 2028’de başlaması hesaplanıyor.

NE OLMUŞTU?

Yunan donanmasına ait çıkarma gemilerinin gayri askeri statüdeki Midilli ve Sisam adalarına ABD tarafından hibe edilen askeri araçları sevk ettiği anlar Türk İHA'ları tarafından görüntülenmişti. Yunanistan Midilli'ye 23, Samos'a 18 zırhlı araç konuşlandırdı. Güvenlik kaynakları, 18 Eylül ve 21 Eylül'de yaşanan bu olayları Yunanistan'ın Türkiye'ye yakın adaları silahlandırmaya ve adaların statüsünü ihlal etmeye devam ettiğinin en açık göstergesi olarak niteleyerek, bu saldırgan eylemleri "asla kabul edilemez" olarak değerlendirdi.