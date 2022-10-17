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  • Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın şeytani planını ifşa etti. Avrupa Parlamentosu işe el koydu

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın şeytani planını ifşa etti. Avrupa Parlamentosu işe el koydu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın iddialarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu duruma el koydu.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:04
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın iddialarına sert tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu duruma el koydu

Bakan Çavuşoğlu Yunanistan'ın şeytani planını ifşa etti. Avrupa Parlamentosu işe el koydu
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan'ın sığınmacılara kötü muamele iddiasına tepki gösterdi.

“Yunanistan gibi en haksız durumda bile haklı görünmek için aymaz olmak gerekiyor bunu ancak Yunanistan başarır” diye konuşan Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Yunanistan'ın ve onun destekçisinin karnesi ortada tüm uluslararası kuruşlular ve sivil toplum örgütleri Yunanistan'ın bu mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesin, mercek altına aldılar.”

Yunanistan'ın bu olayı Türk karasularında olmuş gibi göstermek için koordinatları değiştirdiğine dikkat çeken Çavuşoğlu, “Ama gerçekler ortada biz de gerçekleri ortaya koymaya devam edeceğiz” dedi.

Çavuşoğlu, “Üye ülkeler Yunanistan'ın bu muamelesine göz yumsa da vicdanlı parlamenterler sayesinde AP duruma el koymuş durumda” diye konuştu.

"MACRON VE FRANSA OBJEKTİF OLAMIYOR"

“Fransa ve Macron objektif olamıyorlar” diyen Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Sizin karşınızda her söylediğinizi kabul eden bir Azerbaycan, bir Türkiye yok bunu kabullenmeniz lazım. Azerbaycan kendi topraklarını geri aldı. İşgalcinin kim olduğunu herkes biliyordu.”

Ermenistan ile normalleşme süreci hakkında gelen bir soru üzerine Çavuşoğlu şu değerlendirmede bulundu:

“Bundan sonraki görüşmelerin Türkiye ve Ermenistan'da olması konusunda bir ön mutabakata varılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Prag'da Paşinyan ileyaptığı görüşmede bu liderler tarafından da teyit edildi dolayısıyla 3. bir ülkeye gitmeye gerek yok.”

Türkiye'nin normalleşme konusunda samimi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Biz her platformda görüşmeye hazırız. Bu samimiyetimizin karşılık bulması en büyük temennimiz” dedi.

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Abbas
17.10.2022 16:43
Yunanistan kendi vatandaşı için göçmen istemiyor, üstelik onları Yunanistan bu hale getirmedi, kim getirdi ABD - Türkiye, ABD uzak geriye biz kaldık, ayrıca bizde Ensar var !!!!  
 
yerli milli
17.10.2022 16:36
yine her zamanki gibi falan filan. avrupa mültecileri niye kabul etmiyor? türkiye ile neden geri kabul anlaşması yapıyor? avrupadaki bir iki parlementerin nostaljik açıklamaları sorunu çözer mi?  
 
Ferit
17.10.2022 16:22
10 milyon suriyeli yi niye tutuyoruz çünkü almanya dan para alıyoruz. Geri gönderemiyoruz neden? Çünkü abd pkk devleti kurmak istiyor. Biz ne yapıyoruz kandırıldık diyerek türk halkını kandırıyoruz.  
 
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