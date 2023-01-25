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Yunanistan'da dinleme skandalı hükümetin başını yakacak. Güven oylamasına gidiliyor

Yunanistan'da ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, hükümet için güven oylaması önerisinde bulundu...

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 22:21
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Yunanistan'da hükümet dinleme skandalı nedeniyle güven oylamasına gidiyor

Yunanistan'da dinleme skandalı hükümetin başını yakacak. Güven oylamasına gidiliyor
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Ülke gündemini aylardır meşgul eden dinleme skandalını meclisteki konuşmasında gündeme getiren Çipras, Başbakan Kiryakos Miçotakis ve hükümetinin, dinleme skandalında "suçlu" olduğunu ileri sürdü.

Çipras, Miçotakis ve hükümetin sadece siyasi değil, ağır kişisel ve hukuki sorumlulukları olduğunu belirterek, "Milli güvenliğimizi bile dinleme alanına çevirenlerin ülke yönetiminde kalmaları ülkenin güvenliği, demokrasi ve insan hakları için tehlikelidir." diye konuştu.

Vatandaşların hükümete güven duyup duymadığının yakın zamanda ortaya çıkacağını savunan Çipras, şöyle devam etti:

"Bunca olan ve kanıtlarla ortaya çıkan şeyden sonra, Yunanistan'ın Avrupalı bir hukuk devleti olmasını istediğimiz için, bu hükümet bir saniye bile yerinde duramaz. Başbakan bir gün bile görevinde kalamaz. Bu nedenlerle, demokrasinin, şeffaflığın, adaletin korunması için halkımıza giden yolda bir ilk adım olarak Miçotakis hükümetine karşı güven oylaması önerisinde bulunuyoruz."

Çipras, gazetecilerin, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin, muhalefetteki Değişim Hareketi (KINAL) Partisi Lideri Nikos Andrulakis'in, bakanların, iş insanlarının, Silahlı Kuvvetler mensuplarının dinlendiğini ileri sürerek, dün İletişim Güvenliği Başkanlığı (ADAE) yetkilileri ile görüşmesinin ardından elinde görülen dosyada dinlemelere ilişkin verilerin olduğunu belirtti.

Miçotakis'in bu dinlemelerde sorumluluk sahibi olduğunu savunan Çipras, Miçotakis için "Bu ağı sadece siyasi rakipleri, siyasi dostları, ekonomik unsurlar, askeri liderler, gazeteciler için elinde faydalı bilgi olsun diye değil, onları elinde tutup, onlara şantaj yapmak için örgütledi. Bu ağı ülke yönetimine geçtiği andan itibaren çok ciddi bir planlama ile örgütledi." ifadelerini kullandı.

Oylamanın cuma günü yapılması öngörülüyor.

Yunanistan'da dinleme skandalı, Nisan 2022'de Yunan gazeteci Thanasis Kukakis'in cep telefonunda casus yazılım programı "predator" tespit edilmesinin ardından gündeme gelmişti.

Yunan basınında çıkan haberlerde, içlerinde eski Başbakan Andonis Samaras, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros'un da bulunduğu çok sayıda önemli siyasi, bürokrat, gazeteci ve iş insanının telefonlarının dinlendiği ileri sürülmüştü. (AA)

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ÜLKEDE MİLLI GÜVENLİK MESELESİ .
25.01.2023 22:41
SÜLEYMAN SOYLUNUN SOSYAL MEDYADAN EMİN ŞEN YAPILANMASI? EBABİL YAPILANMASI ? SINIRDAN KAÇAK GEÇEN KAÇANLARIN TERÖRİSTLERİN ULKEDE NERDE SAKLANDIKLARI NERDE ÇALISTIKLARI? ÜLKEDE NASIL GEÇINDIKLERİ?  
 
SEÇİMLERİ VE MİLLİ GÜVENLIGIMİZI KORUMA ADINA.
25.01.2023 22:30
TÜRKIYEDE GÜVEN OYLAMASI YAPILMALI.  
 
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