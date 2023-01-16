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Cihat Yaycı'dan Meriç nehri uyarısı: Yunanistan topraklarımız üzerinden çit çekiyor

Cihat Yaycı, Yunanistan'ın Meriç Nehri boyunca 140 kilometre uzunluğunda çit örme planına karşı uyardı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 17:50
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Cihat Yaycı'dan Yunanistan'ın Meriç Nehri üzerindeki faliyetlerine ilişkin uyarı

Cihat Yaycı'dan Meriç nehri uyarısı: Yunanistan topraklarımız üzerinden çit çekiyor
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Yunanistan'ın Meriç Nehri boyunca 140 kilometre uzunluğunda çit örme planına dikkat çeken Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, "1923'teki Meriç Nehri yatağı yıllar içinde değişmiştir. Türkiye aleyhine büyük miktarda toprak kaybı vardır. Türkiye toprağına sahip çıkmalıdır!" uyarılarında bulunup Türkiye Büyük Millet Meclis'ini bu konuda çok duyarlı davranmaya çağırdı.

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan'ın, Meriç Nehri kıyısına 140 kilometre uzunluğunda çit örme planına dikkat çekerek uyarılarda bulundu. 'Yunanistan topraklarımız üzerinden çit çekiyor' ifadelerini kullanan Cihat Yaycı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Buradan TBMM ve yetkililere sesleniyorum; Yunan Başbakanı Meriç nehri boyunca çit yapacaklarını söylüyor. Ancak 1923'teki Meriç nehri yatağı yıllar içinde değişmiştir, Türkiye aleyhine toprak kaybı vardır. Türkiye toprağına sahip çıkmalıdır! Acilen gündem yapmak lazım.. Kimse farkında değil! Yunanistan bizim topraklarımız üzerinden çit çekiyor! TBMM'de bu konuda hala onaylanmayan protokol var. Bunları takip etmek bize düşüyor" açıklamalarında bulundu.

Yunanistan geçtiğimiz günlerde daha önce göçmenlere yönelik sınıra çektiği 40 kilometre uzunluğundaki çelik çitleri daha da uzatma kararı almıştı. Yunanistan'da SKAİ TV'de bir programa katılan Yunanistan Vatandaşı Koruma Bakanı Takis Theodorikakos, Yunan polisi tarafından 256 bin yasa dışı geçişin engellendiğini ileri sürerek Yunanistan ve Avrupa'nın Türkiye ile sınırlarına çit inşa etme kararının, Vatandaşı Koruma Bakanlığının sorumluluğunda olduğunu ifade etti. Theodorikakos, çitin inşası için ilgili bakanlıklarla çalışmaların başlatıldığını söyledi. Aralık 2022'de, Yunanistan'ın, Türkiye sınırındaki Evros (Meriç) bölgesinde devriye ve gözetleme önlemlerini sıkılaştırmak için 250 sınır polisi görevlendireceği açıklanmıştı. 

Yunanistan'ın adalara ABD silahlarını yığmasına ilişkin görüntülerinde ortaya çıkmasının ardından Cihat Yaycı bir başka dikkat çekici uyarıda daha bulundu. Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, katıldığı bir televizyon programında Yunanistan'ın sefer hazırlığında olduğunu söyleyerek, "Çok net bir şekilde o gözüküyor. 2017'den itibaren süreç işliyor aslında" dedi.

Yaycı, "Midilli ve Sisam adasına getirilen harp araçlarının bir özelliği de şudur: ABD hibe etmiştir bunları. ABD 2021 tatbikatı nedeniyle getirdiği binlerce zırhlı taşıyıcı, tanklar, helikopterler bir örtü haline Yunanistan'a getirilmiştir. Askeriyede birliklerinizi ve malzemelerinizi sefer görev yerlerine sevk edeceksiniz bunu tatbikat görüntüsü altında yaparsınız. Tarih boyunca da hep böyle olmuştur" dedi.

Yaycı "Bir sefer hazırlığı mı var?" sorusuna ise "Öyle görünüyor. Çok net bir şekilde o gözüküyor. 2017'den itibaren süreç işliyor aslında" diyerek yanıt verdi. 

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Orhan Öztürk
16.01.2023 18:45
İktidar Yunanistan'a karşı ciddi hiç bir eylemde bulunmadığı için azdıkça, azıyorlar. Adalara el koydular. Adaları silahlandırdılar. Tepki -0- İcraat -0- 1 karış vatan toprağı vermek ihanettir  
 
Alpago
16.01.2023 18:40
Göz olanı, beyin olacağı görür. Emekli veya görevde her işte işin uzmanlarının söylediklerini yabana atmamak gerekir.  
 
murat ayhan
16.01.2023 18:38
Cihat Yaycı paşa emekliye ayrılmadan önce Recep Tayyip Erdoğan'a sonuna kadar sadık kalacağını beyan etti oysa kişilerin sadakati aziz Vatana ve millete karşı olur hedef saptırıyor.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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