Yunanistan'da orman yangını çıkaran yüzlerce kişi tutuklandı

Yıllardır orman yangınlarıyla mücadele eden Yunanistan'da yüzlerce kişi kundaklama sebebiyle tutuklandı.

Yunanistan'da orman yangını çıkaran yüzlerce kişi tutuklandı

Editör: Osmancan Erok

2023'te 100'den fazla kişi, kasten kundakçılık da dahil olmak üzere yangın çıkarmaktan tutuklandı.

İtfaiye Teşkilatının Kundakçılık Suçları Birimi'nin verilerine göre, 2020'de 313 kişi ihmalkar kundaklama ve 55 kişi kasten kundaklama ile suçlandı.

2019 yılında 133 kişi ihmal, 61 kişi kasten yargılandı.

Daha önceki yıllarda da benzer bir tablo gözlemlenmişti.

2016 yılında 263 kişi dikkatsizce kundaklama ve 54 kişi kasıtlı kundaklama ile suçlandı.

Son zamanlarda Rodos'ta çıkan yangının sebeplerinin de araştırılacağı bildiriliyor.

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