Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis

Yunanistan bugün bir kez daha sandık başına gitti. İlk sonuçlara göre Başbakan Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi tek başına hükümet kurabilecek sandalye sayısına ulaştı.

Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis

Yunanistan’da 21 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin sonuçsuz kalması sonrası 35 gün sonra bugün yeniden yapılan seçimde, oy verme işlemi TSİ 19:00'da sona erdi.

İlk sonuçlara göre Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi (YDP) oyların yüzde 40,5'ini alarak 157 milletvekili çıkardı ve Parlamento'da çoğunluğu sağladı.

YDP bu sonuçla tek başına hükümeti kurabilecek.

BBC Türkçe’nin haberine göre, ana muhalefet partisi Radikal Sol Koalisyon'un (SYRİZA) oy oranı ise yüzde 18'in altında indi.

Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) yüzde 12,3, Komünist Parti (KKE) de yüzde 7,6 oy alarak Parlamento'ya girmeyi garantiledi.

Yunanistan'da seçim barajı yüzde 3.

MECLİS'E GİRECEK PARTİ SAYISI 8'E ULAŞABİLİR

İlk sonuçlara göre 300 üyeli Parlamento'ya 8 parti girecek.

Bu partiler arasında aşırı milliyetçi Spartalılar Partisi ve lideri İlias Kassidiaris'in cezaevinde olduğu aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'yle, milliyetçi siyasi hareketler Zafer ve Helen Çözümü partileri de bulunuyor.

Altın Şafak Partisi lideri İlias Kassidiaris, suç örgütü kurduğu suçlamasıyla yargılandığı davada mahkum olmuştu.

YDP, 21 Mayıs'ta yapılan seçimlerde yüzde 41’e yakın oy almış ancak nisbi seçim sistemi nedeniyle 146 milletvekili çıkarmış ve Parlamento'da çoğunluğu sağlayamamıştı.

Başbakan Miçotakis bu nedenle istediği gibi, tek başına hükümeti kuramamıştı.

Bugünkü seçimde ise nisbi seçim sistemi değil, birinci çıkacak partiye daha fazla avantaj sağlayan yeni bir sistem uygulanmıştı.

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