Yunanistan’ın ilk İHA’sı Talos Türkiye’nin Alpkuş’unun kopyası

superhaber.tv'nin haberine göre; Yunanistan’da SAS Tech firması tarafından prototipi üretilen Talos isimli İHA’nın Türkiye’de TTA tarafından üretilen ALPKUŞ isimli İHA’ya benzerliği dikkati çekti.

TASARIM ALPKUŞ'TAN

‘Komşu’da üretilen Talos’un tasarımını, 2021 yılında düzenlenen TEKNOFEST’te tanıtımı gerçekleştirilen ALPKUŞ İHA’dan aldığı ortaya çıktı.

TEST UÇUŞU YAPILDI

SAS Tech firması Talos isimli insansız hava aracının test uçuşunu gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından test uçuşu görüntülerini paylaşan şirket, "Talos İHA, aerodinamik açısından test uçuşuna tabii tutuldu" notunu düştü.

Uçuşun kısa sürdüğü ve Talos İHA'nın uçuş boyunca kendisinden beklenen performansı gösterdiği belirtilirken, "Talos İHA, aerodinamik açısından test uçuşuna tabii tutuldu." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan SAS Tech paylaşıma, "Yunanistan'da insansız araçlarla ilgili yenilikçi bir şeyler yapma gücüne sahip olduğumuzu kanıtlamak için ilk uçuşumuzu gerçekleştirdik." notunu ekledi.

Talos İHA'nın teknik özellikleri ise 200 kg ağırlık, 4,4 metre uzunluk, 500 km harekat yarıçapı ve 180 km hız olarak açıklandı.