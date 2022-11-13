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FETÖ firarisi Albay Mehmet Dağcı’nın Henüz Değil Elbet Bir Gün adlı kitabının arka kapak yazısını HDP’li Gergerlioğlu ve Korkusuz yazarı Bayraktaroğlu yazdı

FETÖ firarisi Albay Mehmet Dağcı’nın Henüz Değil Elbet Bir Gün adlı kitabının arka kapak yazısını HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu ve Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu yazdı.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 16:00
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FETÖ firarisi Albay Mehmet Dağcı’nın Henüz Değil Elbet Bir Gün adlı kitabının arka kapak yazısını HDP’li Gergerlioğlu ve Korkusuz yazarı Bayraktaroğlu yazdı

FETÖ firarisi Albay Mehmet Dağcı’nın Henüz Değil Elbet Bir Gün adlı kitabının arka kapak yazısını HDP’li Gergerlioğlu ve Korkusuz yazarı Bayraktaroğlu yazdı
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Odatv’de yer alan habere göre, NATO görevindeyken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra firar eden FETÖ'cü Albay Mehmet Dağcı, uzun yıllardır ABD'de yaşıyor. FETÖ bağlantıları nedeniyle TSK'dan atılan ve hakkında dava da açılan Mehmet Dağcı örgütün algı operasyonuna hizmet etmek için bir kitap kaleme aldı. Kitabın adı Henüz Değil Elbet Bir Gün". Kitabın arka kapak yazısını ise HDP Milletvekili Ömer Gergerlioğlu ve Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu yazdı.


Ömer Gergerlioğlu arka kapak yazısında şu ifadeleri kullandı:
"Komutanımızın yazdıkları aslında hakikati arayan tüm farklı kesimlerin sonunda buluştukları nokta olsa gerek. Gücün timsali olan ayrıştırarak bölme ve kutuplaştırarak rant elde etmenin acılarını yaşamış bir toplum olarak daha fazla gecikmemeliyiz. Yaşanan acılardan yola çıkarak, cadı avına uğrayanlar ve uğrama potansiyelinde olan herkesle birlikte demokratik bir hukuk ülkesini kurma azmimizden vazgeçmemeliyiz. Madem hakikat arayışının buluştuğu nokta vicdanın sesi ise yapılması gerekenleri hiç gecikmeden kol kola, omuz omuza gerçekleştirme azmimizden vazgeçmemeliyiz. Değerli komutanımızın bu içten çalışmasını tebrik ediyor, nice zihinlerin aydınlanmasına vesile olmasını diliyorum."

KORKUSUZ YAZARI: KARDEŞLERİM
Korkusuz gazetesi yazarı Memduh Bayraktaroğlu da FETÖ'cü albayın mazlum olduğunu vurgulayarak "Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner" dedi.
Mehmduh Bayraktaroğlu'nun arka kapak yazısının tamamı şöyle:
Amiralliğe bir adım kala 'KHK' adı verilen 'hukukî olmayan' hükümlerle görevden alman mağdurlardan... Oysa, mesleki kariyeri, başarılarla dolu. Şimdi de öyle. Canı kadar sevdiği mesleğini elinden çalanlara inat öylesine başarılı ki. "Bir dünya devi" olarak tanınan Amazon'da üst düzey yönetici. Kitabında, 15 Temmuz'u, NATO'daki meslektaşlarının tepkilerini, desteklerini ve hayata tutunma hikayesini anlatıyor...
Mehmet Dağcı kardeşimin ve benzeri pek çok değerli yurttaşımızın KHK zulmüyle çektikleri çileler de gösteriyor ki: Savcı ve yargıçların ekseriyeti:

'Bizi burada görevlendiren güç bu kararları vermemizi istiyor' gereğince hüküm veriyorlar... Ama:
'Keser döner sap döner gün gelir hesap döner...' Ve kardeşlerim! Keserin ve sapın döneceği, haliyle hesabın da mazlumun lehine döneceği günlere çok az kaldı... Biraz daha sabır ve size düşmanlık edenlere aynı şekilde karşılık vermeden sabırla tahammül..."

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Abbas
13.11.2022 17:08
Suç bu albayın değil, asıl suçlu bu insanları hedefine ulaşmak için kullanan ABD ve onun yerli işbirlikçileridir, bunu asla beyin lobunuzda unutmayın  
 
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