Yunanlılar Filenin Sultanlarını göklere çıkardı. 'Yunan kazansaydı' diyenler okuyun ve utanın

Filenin Sultanları'nın Sırbistan'ı yenerek Avrupa Şampiyonu olmasının ardından kazanılan zafer Yunan basınına da oturdu.

Yunanlılar Filenin Sultanlarını göklere çıkardı. 'Yunan kazansaydı' diyenler okuyun ve utanın

Editör: Fatma Demirkaya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı yenerek turnuvada mutlu sona ulaştı.

Maça Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas olmak üzere takımdaki pek çok kişi şampiyonluk için ter attı.

Yaşanılan şampiyonluk ülkede coşkuyla karşılandı.

Öte yandan bu şampiyonluğun olması komşumuz Yunanistan'da da manşetlere oturdu.

Yunan gazeteleri kadın voleybolcularımızın zorlu turnuvayı şampiyon olarak bitirmesinin nedeninin takım ruhu ve kazanma inancı olduğunu vurguladı.

Gazeteler, Türkiye'nin haklı bir zafer elde ettiği ve rakiplerini ezdiği görüşünde birleşti.

İşte öne çıkan başlıklar;

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