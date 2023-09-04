Milli Takım uçağında tüyleri diken diken eden Atatürklü anons

Filenin Sultanları'nın bulunduğu uçakta yapılan Atatürklü anons yapıldı. O duygusal anlar sosyal medyada gündem oldu.

Milli Takım uçağında tüyleri diken diken eden Atatürklü anons

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaşan ve rakibini 3-2'lik skorla devirip Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları, İstanbul'a geldi.

İstanbul'a uçağın iniş yaptığı sırada Türkiye Hava Kontrol Trafik Merkezi, Milli Takım için anonsa geçerek şampiyonluğu kutladı.

Yapılan anonsta, ''Türkiye Cumhuriyeti Kadın Milli Voleybol takımımız, Türk Hava sahasına, vatanınıza hoşgeldiniz. Tarifsiz özveriniz ve benzersiz başarınızla göğsümüzü bir kez daha kabarttınız. Atatürk'ün açtığı yolda Türk kadınının neler yapabildiğini bizlere bir kez daha gösterdiğiniz için sizlere müteşekkiriz. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Türkiye Hava Trafik Kontrol Merkezi'nde çalışan, Ankara Trafik Kontrolleri olarak sizleri saygıyla selamlıyoruz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun.'' ifadeleri kullanıldı.

SULTANLAR 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR
"Filenin Sultanları", resmi maçlarda üst üste 15 maçtır yenilmiyor.

FIVB Milletler Ligi'nde altın madalya alan ve bu organizasyonda son 6 maçını kazanan Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda da sahaya çıktığı 9 müsabakayı da galip bitirdi.

Türkiye, bu 15 maçta rakiplerine sadece 8 set verdi.

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