"Yüreği varsa asgari ücretlileri o masaya oturtsun". Vatandaşın asgari ücret isyanı

Sokak röportajında bir vatandaş, asgari ücrete zammıyla ilgili tepki gösterdi. Esti gürledi ve Asgari ücrete yapılan zamma isyan etti. Vatandaş, Bakana ,"Yüreği varsa asgari ücretlileri o masaya oturtsun" diye seslendi.

Zammın yeterli olmayacağını söyleyen vatandaş Kendine Muhabir isimli Youtube kanalına şunları söyledi:

"15 bin lira garanti. Ekonomi Başkanına ben diyorum ki 81 ilden birer tane işçi getirip o masaya oturtsun, yüreği varsa. Delikanlıyım, birer tane emekçi, asgari ücret alan kişiyi masaya oturtsun, bir de biz konuşalım bakalım. Ev kirası olmuş 8-10 bin lira, adamlar veriyor 11 bin lira. Meclis'tekilerin bir tane ceketi 8 bin TL. Yüreğiniz varsa çıkın da 'Ben 11 bin lira ile geçineceğim' desin. Ben de sana iki maaşımı vereceğim."