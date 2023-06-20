"Yüreği varsa asgari ücretlileri o masaya oturtsun". Vatandaşın asgari ücret isyanı

Asgari ücret belli oldu. Sokak röportajında bir vatandaşın, asgari ücret gelecek zamla ilgili yaptığı "Yüreği varsa asgari ücretlileri o masaya oturtsun" yorumu sosyal medyada gündem oldu.

"Yüreği varsa asgari ücretlileri o masaya oturtsun". Vatandaşın asgari ücret isyanı

Sokak röportajında bir vatandaş, asgari ücrete zammıyla ilgili tepki gösterdi. Esti gürledi ve Asgari ücrete yapılan zamma isyan etti. Vatandaş, Bakana ,"Yüreği varsa asgari ücretlileri o masaya oturtsun" diye seslendi.

Zammın yeterli olmayacağını söyleyen vatandaş Kendine Muhabir isimli Youtube kanalına şunları söyledi:

"15 bin lira garanti. Ekonomi Başkanına ben diyorum ki 81 ilden birer tane işçi getirip o masaya oturtsun, yüreği varsa. Delikanlıyım, birer tane emekçi, asgari ücret alan kişiyi masaya oturtsun, bir de biz konuşalım bakalım. Ev kirası olmuş 8-10 bin lira, adamlar veriyor 11 bin lira. Meclis'tekilerin bir tane ceketi 8 bin TL. Yüreğiniz varsa çıkın da 'Ben 11 bin lira ile geçineceğim' desin. Ben de sana iki maaşımı vereceğim."

İlgili Haberler
TL'nin mum gibi eridiğini gösteren tablo. İşte yıllar göre asgari ücret ve dolar karşılıkları
Türk-İş Başkanı Atalay’dan gazeteciye çok konuşulacak asgari ücret yanıtı
Öne Çıkanlar
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
AKP’li Belediye geçen yıl yaptığını bu yıl satıyor
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Ay ve yıldız Samsun'da parladı!
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Milli Takım Kuntz'a rağmen kazandı
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Hayvanseverlik adı altında rant gücüyle mafyalaşmış Pati Koruyucuları Derneği Paw Guards
Son Haberler
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak Güncel
Bakan Fidan, Londra'da Ukrayna İyileştirme Konferansı'na katılacak
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti Güncel
Bayır Deresi temizlendi: Kirliliğiyle gündeme gelmişti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı: Kızamık salgın değil
Koca bina tek dokunuşta yıkıldı Güncel
Koca bina tek dokunuşta yıkıldı
Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı Dünya
Sırplar, Kosova sınır kapılarını geçişe kapattı
Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte Güncel
Emre Ulaş 12 sene önce bu karikatürü çizmişti. Gerçek sanatçı öngörüsü böyle bir şey işte
Real Madrid'in forveti Joselu basına tanıtıldı Spor
Real Madrid'in forveti Joselu basına tanıtıldı