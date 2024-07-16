Yurt dışı çıkış harcında ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yurt dışı çıkış harcında ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler

AKP’nin vergi düzenlemeleri için hazırladığı kanun paketindeki en çok tepki çeken konulardan biri yurt dışına çıkış harcı oldu. AKP’den gelen açıklama ile yapılacak zam belli oldu. Açıklanan zam "Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler" şeklinde yorumlandı.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler yaptığı açıklamada en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını açıkladı. Güler, emekli maaşının yanı sıra yeni vergi düzenlemeleri ve vergi cezaları ile ilgili hazırlanan paketi de duyurdu.

Paketle ilgili en çok tartışama yaratan konulardan biri olan yurt dışına çıkış harcına yapılacak zam da belli oldu.

AKP’li Güler, yurt dışına çıkış harcının 500 lira olacağını söyledi. Paketle ilgili daha önce çıkan haberlerde harcın 1500 liraya yükseleceği belirtilmiş ve bu durum büyük tepki çekmişti. Açıklanan miktar "Ölümü gösterip sıtmaya razı ettiler" şeklinde yorumlandı.

Yurt dışı çıkış harcı 2024 yılı itibarıyla 150 TL olarak uygulanıyordu. Temmuz 2019 ile Şubat 2022 döneminde 50 TL olan çıkış harcı, Mart 2022'de 150 TL'ye yükseltilmişti.

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