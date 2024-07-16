Gram altın bir saat içinde rekor kırdı. Yatırımcılar gözlerine inanamadı

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Gram altın bir saat içinde rekor kırdı. Yatırımcılar gözlerine inanamadı

Gram altın ve çeyrek altın bugün akşam saatlerinde tırmanışa geçerek rekor kırdı. Gram altın 2 bin 605 lirayı görürken çeyrek altın ise 4 bin 258 liraya çıktı.

Yatırımını altına yapanlar bugün akşam saatlerinde yaşanan yükselti ile birlikte derin bir nefes altı. İşte güncel gram altın çeyrek altın tam ve yarım altın fiyatları.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından sonra faiz indirimi beklentilerinin artmasına yönelik olumlu etkilerle yükselişe geçti.

Ons altın, yüzde 0,83 yükselişle 2.443 dolar seviyesinde işlem gördü. Altının ons fiyatı yüzde 1.57 altışla 2. 460 liraya çıktı.

Ons altındaki yükseliş gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi.
Gram altın, 2 bin 605 lira seviyesini görerek rekor kırdı. Çeyrek altın da 4 bin258 liraya kadar yükseldi.

Saat 20.20 itibari ile altın fiyatları:

ALTIN/ONS fiyatı alış 2.452,52 satış 2 452,901

GRAM ALTIN fiyatı alış 2.613,072 satış 2.614,31

CUMHURİYET ALTINI alı 16.735 satış 17.052

ZİYNET ALTIN alış 16.741 satış 17.057 lira

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