Yurt dışındaki seçmenin oyları gelmeye başladı. Oylar 7 kilitli kapının ardında korunuyor

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı.

VATANDAŞIN TERCİHİ MUHAFAZA ALTINDA

Yurt dışında yaşayan vatandaşların kullandıkları oylar diplomatik kuryeler ile İstanbul Havalimanı'na getirildi. Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.

GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'na yolculuğunun yarın sona ermesi planlanıyor.

Öte yandan yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.