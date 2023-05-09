Dünyaca ünlü gazeteden çarpıcı 14 Mayıs analizi: Hangi ülkelerin gözü kulağı Türkiye'de?

14 Mayıs'ta düzenlenecek seçimlerin sonuçlarının Türkiye'nin dış politikalarını nasıl etkileyeceği seçimleri uluslararası düzeyde ilgi çekici hale getirdi. Uluslararası medya seçimle ilgili anketlere ve muhtemel sonucun küresel etkilerine yoğunlaştı.

İngiliz Financial Times gazetesi, 'Türkiye için belirleyici bir seçim' başlığıyla sayfasına taşıdığı haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar sonra birleşmiş bir muhalefetle karşı karşıya olduğu yorumunu yaptı.

"REKABET BIÇAK SIRTINDA"

"Yarışın ikinci tura kalma ihtimali sürüyor" diyen Financial Times, devamında "Bu ihtimalin gerçekleşmesi Türkiye için bir ilk olur. Erdoğan, partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2002'de iktidara getirdiğinden beri birçok seçim zaferine imza attı. Ancak bu sefer rekabet bıçak sırtında" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin son yılları ekonomik sıkıntıyla geçirdiğini kaydeden FT, "Yine de, Erdoğan, muhafazakar tabanının güçlü desteğiyle tartışmasız Türkiye'nin en popüler siyasetçisi. Bu, ona karşı bahse girmenin düşüncesizce olacağı anlamına geliyor" dedi.

ORTADOĞU VE DÜNYANIN GÖZÜ TÜRKİYE'DE

Amerikan Washington Post gazetesi, 'Yaklaşan Türkiye seçimleri dünya için neden çok önemli?' başlıklı özel haberinde 14 Mayıs'taki seçimlerde milyonlarca Türk seçmenin sandığa gideceğini belirtip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'den bu yana en ciddi siyasi meydan okumayla karşı karşıya olduğunu yazdı.