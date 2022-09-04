Yurt dışından Türkiye'ye dönen esnaf: Gerçekten pişman oldum

Ali Abbas Ertürk, CHP Merkez İlçe Başkanı Talat Karağaç ve beraberindeki heyet ile birlikte Cumhuriyet Bulvarı’nda esnafı ziyaret etti. Bir esnaf, yaşadıkları sorunları Ertürk’e şöyle anlattı:

"ÇOK ZORLANIYORUZ"

"İşler iyi ama gider çok. Elektrik, ne yapacağız bilmiyorum. Aşırı derecede, elektrik ve doğal gaz. Bir de kızarmış piliç yapıyoruz, giderimiz çok fazla. Beş dolabımız var, 15 bin lira elektrik faturası geliyor. Kola dolaplarını akşam çalıştırıp gündüz çalıştırmamaya başladık. Gerçekten giderler o kadar yükseldi ki elemanların maaşları olsun, sigortaları olsun, çok zorlanmaya başladık. Bu aydan sonra Allah yardımcımız olsun, geçen sene aldığımız 7,5 liralık poşet, bu sene 35 lira. Geçen sene 85 lira olan kasap kağıdı, bu sene 370-380 lira. Baharat; müşteri bize burada kızıyor, işte ‘pikniklik hazırla’… Yemin olsun bin 600 lira baharat parası verdim. Bir ay gidiyor; bakın kekik, pul biber, karabiber. Ne yapacağız bilmiyoruz, eziliyoruz. Allahtan eşim başka bir işte. Ben, ‘Burası dönsün’ yeter diyorum, ‘elamanların maaşı çıksın, döndürsün bize yeter’ diyorum ama gerçekten çok zorlanmaya başladık, artık çok eziliyoruz. Bizlerin daha çok gideri var. Gıda olunca mecburen bunları korumak zorundayız, bir kıyafet dükkanı değil, başka bir şey değil. Gıda başka bir şey, çok zorlanıyoruz."

"TÜRKİYE’YE DÖNDÜĞÜME PİŞMAN OLDUM"

“Allah yardımcımız olsun ama Türkiye’miz, böyle giderse herkes için çok üzücü bir durum olur” diyen başka bir esnaf, "Dokuzuncu ayın sonunda daha zorlu olacak. Halk için de esnaflar için de kötü bir durum. Bakalım, Allah yardımcımız olsun ama Türkiye’miz, böyle giderse herkes için çok üzücü bir durum olur. Çünkü ben, önceden yurt dışında kalıyordum, kardeşlerimin hepsi yurt dışında. Ben, ilk defa bu sene, Türkiye’ye geldiğime pişman oldum. 2011 yılında döndüm Türkiye’ye ama gerçekten pişman oldum. Geri gitme şansım var, şükür sıkıntımız yok ama memleketim dururken gitmem. İnşallah geleceğimiz güzel olur diyoruz" dedi.

"GÜNÜ KURTARAMIYORUZ, ‘KURTARIYORUZ’ DİYEN ADAM YALAN SÖYLÜYORDUR"

Bir diğer esnaf, "Şükürler olsun ama sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz, çok sıkıntılı. Elektrik, kirası, sigortası; en büyük sıkıntımız o. Bir de biz küçük esnafız, öyle aşağı yukarı 25 yıllık esnafız, köşeye atma gibi bir durumumuz yok, günlük kurtarıyoruz. Günü kurtaramıyoruz, ‘kurtarıyoruz’ diyen adam yalan söylüyordur. Biz kanaatle geçindiğimiz için yine de çok şükür. Yaz günü bizim Aksaray için yine daha iyi, ama bunun bir kışı var. Su akarken kimsenin sıkıntısı olmuyor. Su geliyor bir yerden, su kesilince kovaya döndü mü biraz daha zorlanıyoruz" dedi.

"SADECE İKİ DÜKKANDA MÜŞTERİ VARDI"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Ali Abbas Ertürk, şunları söyledi:

"Yaklaşık 4-5 saatlik bir esnaf ziyareti yaptık. Esnaflarımızı dinledik, esnaflarımızla dertleştik. Aksaray’ın hangi caddesine, sokağına, köyüne giderseniz gidin sorunlarımız ortak. Esnafın derdi aynı. Esnaf, yılın 12 ayını besleyen yaz ayını maalesef vasat geçirmiş durumda. Sizler de gördünüz; yaklaşık 4,5 saattir esnaf ziyareti yapıyoruz ve girdiğimiz 100’den fazla esnafın içerisinde ben sadece iki dükkânda müşteriye rastladım, geri kalan dükkanlarda bu ayda, yazın en yoğun mevsiminde dükkanlarda maalesef müşteriye rastlamadık. Esnaf şunu düşünüyor; 'Yaz böyleyse bu kış nasıl olacak?' Kara kara bunu düşünüyor. Elektriğe, doğal gaza gelen ve henüz faturalara yansımamış olan zam, esnafın moralini ciddi bir şekilde bozmuş durumda. Esnafımız kaygılı, esnafımız endişeli. Esnafımız, ‘önümüzdeki kışı kepenk kapatmadan nasıl geçiririz, nasıl atlarız’ çabası içerisinde. Ülkeyi yönetenler, ekonomiyi elinde tutanlar, sorumluluk mevkiinde olanlar, o faiz düşürme-yükseltme inadından bir önce vazgeçip gelip bu esnafın halini görmek zorunda. Esnaf, ülkeyi ayakta tutan ana kolondur. Ülkemizdeki 2,5 milyon esnaf, ülkemizin vergi veren, ülkemize gelir sağlayan kuruluşlarıdır. Eğer esnafımızın bu sıkıntılarına kulak verilmezse, bu sıkıntılara karşı önlem alınmazsa ve bu kış bu karamsar tabloda geçerse gerçekten de esnafımızın hali nice olur, ülkemizin hali nice olur ve sarılamayacak hasarlara yol açar."