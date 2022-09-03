14 yaşında okulu bırakıp sanayide çalışan çocuğun videosunu paylaştı. Yılmaz Özdil: Çocuklarımızın çocukluğunu da çalıyorlar

Son zamanlarda ülkedeki ekonomik kriz gittikçe büyüyor. Vatandaşlar ekonomik sorunlar karşısında adeta ezilip kalıyor.

YouTube'da yayın yapan Kendine Muhabir'in sokak röportajında konuşan 14 yaşındaki bir çocuğun söyledikleri sosyal medyada gündem oldu. 14 yaşındaki çocuk, ailesinin parası yetmediği için okulu bırakıp sanayide çalışmaya başladığını söyledi.

Röportajda konuşan 14 yaşındaki çocuk, söyledikleriyle Türkiye’deki ekonomik krizin boyutunu gözler önüne koydu.

"14 YAŞINDAYIM, SANAYİDE ÇALIŞIYORUM"

Ailesinin parası yetmediği için okulu bırakıp sanayide çalışmaya başladığını söyleyen çocuk şu ifadeleri kullandı:

“Beni öncesi ilgilendirmiyor, tüp kuyruğuymuş su kuyruğuymuş. Ben şu anda 14 yaşındayım. Sanayide çalışıyorum. Ben okuyordum, annem ve babam asgari ücretle çalışıyor. Yetiştiremediler, ben okulu bıraktım. Şu anda ben sanayide çıraklık eğitimi alıyorum. Evin tüpünü elektriğini ben karşılıyorum. Gerisini kirayı filan onlar hallediyor."

Röportajın sonunda ise sanayide çalışmaktan kirlenen tırnakları kameraya gösterildi.

Yılmaz Özdil de videoyu paylaşarak "Milletin sırf parasını malını mülkünü çalmıyorlar, çocuklarımızın çocukluğunu da çalıyorlar." ifadelerini kullandı.