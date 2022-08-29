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  • ''Para iyi ama cami yok'' diyerek Almanya'yı eleştiren Suriyeli, ''O zaman Suudi Arabistan'a git'' önerisine bakın ne ya

''Para iyi ama cami yok'' diyerek Almanya'yı eleştiren Suriyeli, ''O zaman Suudi Arabistan'a git'' önerisine bakın ne yanıt verdi

Sokak röportajında “Para iyi ama cami yok.” diyerek Almanya’yı eleştiren Suriyeli sığınmacı, bir vatandaşın “O zaman Suudi Arabistan’a git” önerisine “Almıyorlar” yanıtını vermesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 15:33
Son Güncelleme: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:01
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''Para iyi ama cami yok'' diyerek Almanya'yı eleştiren Suriyeli, ''O zaman Suudi Arabistan'a git'' yanıtına bakın ne dedi

''Para iyi ama cami yok'' diyerek Almanya'yı eleştiren Suriyeli, ''O zaman Suudi Arabistan'a git'' önerisine bakın ne yanıt verdi
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“Sen Ne Dersin” adlı YouTube kanalının sokak röportajında konuşan Suriyeli bir sığınmacının sözleri tartışma yarattı.

Suriyeli sığınmacı, “Türkiye, Arap ülkelerinden daha iyi hissettiriyor. Almanya para olarak daha iyi ama ezan duymuyoruz. Cami çok az.” dedi.

“SUUDİ ARABİSTAN’A ALMIYORLAR”

Bir vatandaşın, “O zaman Suudi Arabistan’a gitseydiniz.” yanıtına Suriyeli sığınmacı, “Almıyorlar” diyerek cevap verdi. Suriyeli sığınmacının öncesinde sarf ettiği, “Vatandaş olacağım inşallah, seçimlerde Tayyip’e vereceğim.” sözleri ise çok dikkat çekti.

Öte yandan Almanya’da 2 bin 750 tane cami bulunuyor.

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Okur
29.08.2022 19:29
Az kaldı, biraz daha sabır. Akılcı bir göçmen politikası şart.  
 
Mehmet Arslan
29.08.2022 18:17
O 2750 caminin cogunu da Turkler yaptirdi Allahin izniyle.  
 
Yalcın kurtboğan.
29.08.2022 17:28
Bunlar camiye falan gitmiyorlar yalan konuşuyor.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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