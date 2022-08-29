''Para iyi ama cami yok'' diyerek Almanya'yı eleştiren Suriyeli, ''O zaman Suudi Arabistan'a git'' önerisine bakın ne yanıt verdi

“Sen Ne Dersin” adlı YouTube kanalının sokak röportajında konuşan Suriyeli bir sığınmacının sözleri tartışma yarattı.

Suriyeli sığınmacı, “Türkiye, Arap ülkelerinden daha iyi hissettiriyor. Almanya para olarak daha iyi ama ezan duymuyoruz. Cami çok az.” dedi.

“SUUDİ ARABİSTAN’A ALMIYORLAR”

Bir vatandaşın, “O zaman Suudi Arabistan’a gitseydiniz.” yanıtına Suriyeli sığınmacı, “Almıyorlar” diyerek cevap verdi. Suriyeli sığınmacının öncesinde sarf ettiği, “Vatandaş olacağım inşallah, seçimlerde Tayyip’e vereceğim.” sözleri ise çok dikkat çekti.

Öte yandan Almanya’da 2 bin 750 tane cami bulunuyor.