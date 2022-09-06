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Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı

Bir sokak röportajında konuşan emekli banka müdürünün ekonomi ile ilgili yorumları sosyal medyada gündem oldu...

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 19:00
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Emekli banka müdürü sokak röportajında ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı

Emekli banka müdürü ekonomi için tarih verdi. Ekonomik krizden kimin çıkartacağını açıkladı
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Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan emekli banka müdürünün sözleri dikkat çekti.

“TÜRKİYE BU KRİZİ EN GEÇ 6 AY İÇİNDE DÜZE ÇIKARTIR”

Ekonominin şu anda fazlasıyla kötü olduğunu belirten emekli müdür, seçimi işaret ederek “Piyasanın ve iş adamlarının güvenebileceği bir yönetim gelirse Türkiye bu krizi en geç 6 ay içinde düze çıkartır” dedi.

Kayıt dışı paranın ise yüzde 60 dolaylarında olduğunu belirten vatandaş, “Mevcut iktidar bunu düzeltemez çünkü piyasa güvenini kaybetti” ifadelerini kullandı.

Vatandaşın söyledikleri sosyal medyada büyük ilgi çekti.

İşte o röportaj:

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Asker
6.09.2022 19:05
Bir Türkiye gerçeği doğru söylemiş.  
 
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