4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Almanlar bizi kıskanıyor''diyenler bu haberi okusun. İşte Almanya'nın enflasyonla mücadele planı

''Almanlar bizi kıskanıyor''diyenler bu haberi okusun. İşte Almanya'nın enflasyonla mücadele planı

Almanya tüketicileri ve işeltemcileri enflasyondan korumak için düğmeye bastı. Hükümet 65 milyar euroluk üçüncü enflasyonla mücadele paketini duyurdu. Enflasyonla mücadele paketinde toplu taşıma ve vergi indirimi gibi önlemler yer alıyor.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 14:42
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 15:27
Takip Et

Alman Hükümeti vatandaşını korumak için düğmeye bastı. 3'ncü enflasyon paketi için 65 milyar euro ayırdı

''Almanlar bizi kıskanıyor''diyenler bu haberi okusun. İşte Almanya'nın enflasyonla mücadele planı
+
Aa
-

Almanya, "Almanlar bizi kıskanıyor" sözüne nazire yaptı, vatandaşını enflasyonda korumak için 65 milyar euroluk paket hazırladı. Öncelik tüketici ve işletmeler olacak. Almanya üçüncü enflasyon paketiyle vatandaşını korumak için düğmeye bastı. Hem de kıskanılacak bir parayla. Enlasyonla mücadele için 65 milyar euro ayırdı.Almanya, tüketicileri ve işletmeleri enflasyondan korumak için hazırladığı üçüncü önlem paketini duyurdu.

İndirimli toplu taşıma ve vergi indirimi gibi önlemleri içeren paketin büyüklüğü 65 milyar euro olacak.

Bugün açıklanan üçüncü önlem paketine göre hükümet tüketicileri ve işletmeleri hızla artan enflasyonun etkilerinden korumak için 65 milyar euro harcayacak.

Başbakan Olaf Scholz’un liderliğindeki üç partili koalisyonun üzerinde anlaştığı pakete göre önlem paketi toplu taşımada indirimli seyahatin uzatılması ve yaklaşık 9 bin enerji-yoğun şirket için 1,7 milyar euroluk vergi indirimini içeriyor.

Başbakan Scholz katıldığı bir konferansta, “Açıklanan üç önlem paketi arasında şimdiye dek en büyük paket bu oldu” ifadelerini kullandı.

Scholz, Maliye Bakanı Christian Lindner'in şirketlerin aşırı kazançlarından elde edilecek vergilerin iki haneli milyar eurolara ulaşacağı açıklamasına da değinerek bu vergi gelirlerinin son tüketicinin enerji maliyetlerini azaltmakta kullanılacağını söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
2
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
3
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
4
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
5
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
6
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
7
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿Sivas'ta
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.