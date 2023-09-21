Yürüyen merdivenlerin yürüdüğünü göre göre yürümüyor diye yalan haber yaptılar. Hiç utanmanız yok mu yüzünüz de mi kızarmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik, yürüyen merdivenlerle ilgili yapılan karalama kampanyaları devam ediyor.

Haber Global'de çalışan bir muhabir, Bağcılar metro istasyonuna giderek canlı yayında 'Çalışmayan yürüyen merdivenleri' haberi yaptı.

O ANLAR GÜNDEM OLDU

Yürüyen merdivenlerin o esnada sorunsuz bir şekilde çalışır olması sosyal medyada tepkilerin odağı oldu. O anlarda muhabir, "İddialara göre Bağcılar metro istasyonunda bulunan yürüyen merdivenlerde oluşan arıza, yetkililer tarafından giderilemedi" dedi.

Deniz Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Recep Canbolat, sosyal medya hesabından konuya tepki gösterdi.

Canpolat, "Talimatla haber yapar ve aklınızı talimat verene kiralarsanız, böyle REZİL OLURSUNUZ… Haber Global, canlı yayında çalışır durumdaki yürüyen merdivenleri göstererek “merdivenlerin arızalı” olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.