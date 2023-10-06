İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından AKP’li belediyenin yönetimindeki Bayrampaşa’daki havuzun daha seneyi doldurmadan arızalanması ve arızanın 11 gündür giderilememesi Bayrampaşalıları çileden çıkardı.

İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü

tolga-sahin-yenicag-ozel-haber.pngYENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İBB’nin Bayrampaşa Spor Kompleksi içinde Aralık 2022’de açtığı yüzme havuzu daha 1 yılını doldurmadan Bayrampaşalıları illallah ettirdi.

Bayrampaşalılara yarı olimpik yüzme havuzu hizmeti vermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan havuz, Bayrampaşalılar tarafından sevinçle karşılanmıştı.

ÖNCE AÇILDI DENDİ SONRA İPTAL EDİLDİ
Ancak daha senesi dolmayan tesis, Eylül 2023’te teknik arıza nedeniyle kapatıldı. Tesis tarafından üyelere geçilen bilgilendirme mesajında yüzme seanslarının “teknik arıza” nedeniyle yapılamayacağı bildirilirken yüzme havuzunun açılacağı tarihin SMS ile bildirileceği belirtildi.

11 gün sonra üyelere gönderilen mesajda ise, arızanın giderildiği ve havuzun tekrar randevulara açıldığı belirtildi. Üyelere 3 saat sonra gönderilen mesajda ise, teknik arızanın devam ettiği ve havuz seanslarının yapılamayacağı belirtildi.

bayrampasa-havuz1-001.jpg

bayrampasa-havuz2-001.jpg

“DALGA MI GEÇİYORLAR, ANLAMADIK”
Duruma tepki gösteren bir üye, “Daha açılalı 1 yıl olmayan tesis arıza veriyor. Anlamak mümkün değil. Arıza yaşansa dahi 11 gündür yapılamayan ne var herhangi bir açıklama yapılmıyor. Arıyoruz soruyoruz “teknik arıza” deniliyor. 11 gündür nasıl yapılamıyor? Üstelik bu sabah mesaj atıyorlar “arıza giderildi” diye 3 saat sonra gelen mesajda ise, “arıza devam ediyor. Seanslar iptal” deniliyor, dalga mı geçiyorlar bizimle anlamış değiliz” dedi.

“BOJİ’YE BİLE KUMPAS KURMUŞ BİR ZİHNİYET”
Bir başka üye ise, “Havuz açıldığında çok sevindik. İmamoğlu’nu tebrik ettik ancak daha yılını dolduramayan tesiste havuz arıza veriyor. Üstelik bu durumla ilgili bize açıklamada yapılmıyor. 10 günden fazla süren arıza mı olur? Herhalde arıza arıza diye diye havuzu seneye yaza kadar kapalı tutacaklar? Doğru düzgün bir açıklama bekliyoruz. Yerel seçimlerin yaklaştığı şu süreçte, Metrobüs yürüyen merdivenlerini bozulduğu bir atmosferde acaba bu da İmamoğlu’na bir komplo mu diye aklıma gelmiyor değil. Sonuçta bunlar Boji’ye dahi kumpas kurmuş bir zihniyet” ifadelerini kullandı.

ŞAHISLAR KAMERALARA YAKALANDI
2024 yerel seçimlerine yaklaşılan süreçte özellikle metrobüs duraklarındaki yürüyen merdivenlerin çalışmadığı iddia edilmiş, ortaya çıkan videolarda bazı şahıslar tarafından yürüyen merdivenlerin bilerek bozulduğu güvenlik kamera kayıtlarıyla belirlenmişti.

SOKAK KÖPEĞİ BOJİ’YE KUMPAS KURULMUŞTU
İstanbul’un sembolü haline gelen Boji isimli sokak köpeğine de “tramvaya kakasını yaptı” diye iftira atılmış, güvenlik kameralarında ise pisliği bir şahsın bıraktığı ortaya çıkmıştı. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre, olayın ilk haber yapıldığı sosyal medya hesabının ise AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun İBB Başkanlığı için kurduğu ekibin olduğu öne sürülmüştü.

İlgili Haberler
İETT’de mantar yetişiyor haberi yalan çıkan Sabah yazarı Melih Altınok çark etti
İmamoğlu İstanbul’da yeniden seçilmeyi neden istemiyor?
Yürüyen merdivenlerin yürüdüğünü göre göre yürümüyor diye yalan haber yaptılar. Hiç utanmanız yok mu yüzünüz de mi kızarmıyor
Yürüyen merdiven sabatojcılarına suç duyurusu
Kılıçdaroğlu A Haber’e ahlak dersi verdi
Yürüyen merdiven teröristlerinin kim olduğu ortaya çıktı. Bu İBB değil halk düşmanlığı
Metro merdivenlerine bir sabotaj daha. Yeni görüntüler ortaya çıktı
Boji’ye atılan iftiranın arkasından hangi AKP’li belediye başkanı çıktı. Kamuoyunun çok yakından tanıdığı isim hakkında bomba iddia
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Dünyanın en eski batığında yeni keşif Kültür Sanat
Dünyanın en eski batığında yeni keşif
Döviz hesabı olanlar için korkulan oldu: Doları altüst edecek uyarı geldi Ekonomi
Döviz hesabı olanlar için korkulan oldu: Doları altüst edecek uyarı geldi
Emekli Amiral Ertürk skandalı ortaya çıkardı. "Türkiye’nin SİHA’sını vuran ABD uçağı İncirlik’ten kalktı" Gündem
Emekli Amiral Ertürk skandalı ortaya çıkardı. "Türkiye’nin SİHA’sını vuran ABD uçağı İncirlik’ten kalktı"
Çorum'da jandarmadan kaçak içki operasyonu Gündem
Çorum'da jandarmadan kaçak içki operasyonu
Bakanlığın desteği 150 milyon TL’yi aştı Kültür Sanat
Bakanlığın desteği 150 milyon TL’yi aştı
Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçı aday kadrosu açıklandı Spor
Milli Takım'ın Hırvatistan ve Letonya maçı aday kadrosu açıklandı
Ali Atay hastalığını açıkladı! Ekrana ara verme nedeni hayranlarını üzdü Magazin
Ali Atay hastalığını açıkladı! Ekrana ara verme nedeni hayranlarını üzdü