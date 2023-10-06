İmamoğlu’nun AKP’li Belediyede açtığı İBB'nin tesisi vatandaşa zulme dönüştü

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İBB’nin Bayrampaşa Spor Kompleksi içinde Aralık 2022’de açtığı yüzme havuzu daha 1 yılını doldurmadan Bayrampaşalıları illallah ettirdi.

Bayrampaşalılara yarı olimpik yüzme havuzu hizmeti vermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan havuz, Bayrampaşalılar tarafından sevinçle karşılanmıştı.

ÖNCE AÇILDI DENDİ SONRA İPTAL EDİLDİ

Ancak daha senesi dolmayan tesis, Eylül 2023’te teknik arıza nedeniyle kapatıldı. Tesis tarafından üyelere geçilen bilgilendirme mesajında yüzme seanslarının “teknik arıza” nedeniyle yapılamayacağı bildirilirken yüzme havuzunun açılacağı tarihin SMS ile bildirileceği belirtildi.

11 gün sonra üyelere gönderilen mesajda ise, arızanın giderildiği ve havuzun tekrar randevulara açıldığı belirtildi. Üyelere 3 saat sonra gönderilen mesajda ise, teknik arızanın devam ettiği ve havuz seanslarının yapılamayacağı belirtildi.

“DALGA MI GEÇİYORLAR, ANLAMADIK”

Duruma tepki gösteren bir üye, “Daha açılalı 1 yıl olmayan tesis arıza veriyor. Anlamak mümkün değil. Arıza yaşansa dahi 11 gündür yapılamayan ne var herhangi bir açıklama yapılmıyor. Arıyoruz soruyoruz “teknik arıza” deniliyor. 11 gündür nasıl yapılamıyor? Üstelik bu sabah mesaj atıyorlar “arıza giderildi” diye 3 saat sonra gelen mesajda ise, “arıza devam ediyor. Seanslar iptal” deniliyor, dalga mı geçiyorlar bizimle anlamış değiliz” dedi.

“BOJİ’YE BİLE KUMPAS KURMUŞ BİR ZİHNİYET”

Bir başka üye ise, “Havuz açıldığında çok sevindik. İmamoğlu’nu tebrik ettik ancak daha yılını dolduramayan tesiste havuz arıza veriyor. Üstelik bu durumla ilgili bize açıklamada yapılmıyor. 10 günden fazla süren arıza mı olur? Herhalde arıza arıza diye diye havuzu seneye yaza kadar kapalı tutacaklar? Doğru düzgün bir açıklama bekliyoruz. Yerel seçimlerin yaklaştığı şu süreçte, Metrobüs yürüyen merdivenlerini bozulduğu bir atmosferde acaba bu da İmamoğlu’na bir komplo mu diye aklıma gelmiyor değil. Sonuçta bunlar Boji’ye dahi kumpas kurmuş bir zihniyet” ifadelerini kullandı.

ŞAHISLAR KAMERALARA YAKALANDI

2024 yerel seçimlerine yaklaşılan süreçte özellikle metrobüs duraklarındaki yürüyen merdivenlerin çalışmadığı iddia edilmiş, ortaya çıkan videolarda bazı şahıslar tarafından yürüyen merdivenlerin bilerek bozulduğu güvenlik kamera kayıtlarıyla belirlenmişti.

SOKAK KÖPEĞİ BOJİ’YE KUMPAS KURULMUŞTU

İstanbul’un sembolü haline gelen Boji isimli sokak köpeğine de “tramvaya kakasını yaptı” diye iftira atılmış, güvenlik kameralarında ise pisliği bir şahsın bıraktığı ortaya çıkmıştı. Yeniçağ’dan Tolga Şahin’in haberine göre, olayın ilk haber yapıldığı sosyal medya hesabının ise AKP’li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun İBB Başkanlığı için kurduğu ekibin olduğu öne sürülmüştü.