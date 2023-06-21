Yürüyüş yapmak unutkanlığa iyi geliyor. Günde kaç kilometre yürümeliyiz?

Editör: Naim Arıoğlu

Yorgunluk, stres ve beyin tembelliğinden kaynaklanan unutmayı minimuma indirmek için bireylere yürüyüş yapmak, sosyal olmak önerildi. Belleği kuvvetlendirme adına beyni etkin kılacak faaliyetlerde bulunulması tavsiye edildi.

San Francisco Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre; Yürüyüş yapmanın yaşa bağlı hafıza kaybını oldukça düşürdüğünü gözler önüne serdi. Ayrıntılı açıklamak gerekirse; 65 yaş ve altı 5000 katılımcının günde 3 kilometre yürüyerek hafıza kaybını %17 azalttığı görüldü.

Virginia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, günde en az yarım kilometre yürüyen 70 yaşındaki bireylerin Alzheimer’a yakalanma riskini yüzde %50’ye kadar düşürdüğünü ortaya koydu.

Erciyes Üniversitesinden Prof. Köseoğlu, günde 1,5-2 kilometreyi bulan ve nefesi hafif daraltacak şekilde yapılan yürüyüşün Alzheimer riskini yarı yarıya azalttığını ifade etti.

UNUTKANLIK HASTALIĞI NEDİR?

Halk arasında unutkanlık hastalığı yalnızca yaşlılarda görülüyor gibi bir kanı olsa da bu doğru bir kanı değildir. Her yaştan insanda farklı nedenlere bağlı olmak üzere unutkanlık hastalığı olabilir.

Genç yaştaki insanların da unutkanlık hastalığı geçirme olasılığı vardır. Bazı durumlarda unutkanlık olağan görülebilir ve günlük nedenlere bağlanabilir ancak vitamin eksiklikleri veya hormon yetersizliklerinin sonucu olarak unutkanlık hastalığı ortaya çıkar.