Yusuf Yazıcı bayram etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı’ya sürpriz bir talip çıktı.
RMC Sport'un haberine göre, yine Ligue 1 ekiplerinden Nice milli yıldızımıza talip oldu.
Fransa’da transfer döneminin bitmesine artık 1 hafta kalırken görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.
Yusuf Yazıcı 2019-20 sezonunda 18.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor’dan Lille’ye transfer olmuştu.
Yazıcı 2020-2021 sezonunda Lille ile Ligue 1 2021-2022 sezonunda ise Süper Kupa kazanmıştı.
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