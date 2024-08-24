Yusuf Yazıcı bayram etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yusuf Yazıcı bayram etti

Transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala Yusuf Yazıcı'ya talip çıktı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşmesi sona eren Yusuf Yazıcı’ya sürpriz bir talip çıktı.

RMC Sport'un haberine göre, yine Ligue 1 ekiplerinden Nice milli yıldızımıza talip oldu.

Fransa’da transfer döneminin bitmesine artık 1 hafta kalırken görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.

Yusuf Yazıcı 2019-20 sezonunda 18.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor’dan Lille’ye transfer olmuştu.

Yazıcı 2020-2021 sezonunda Lille ile Ligue 1 2021-2022 sezonunda ise Süper Kupa kazanmıştı.

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