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Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu nedir? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlıyor?

Başrollerinde Birkan Sokullu ve Ebru Şahin’in yer aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisi Star TV ekranlarında yayınlanması bekleniyor. Konusu ve kadrosuyla dikkat çeken Yüz Yıllık Mucize Kuvayı Milliye’den beri genç görünen bir adamın hikayesine dayanıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlıyor? Yüz Yıllık Mucize fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 17:29
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Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu nedir? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlıyor?

Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu nedir? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlıyor?
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Star TV ekranlarında yakında yayınlanması beklenen Yüz Yıllık Mucize dizisinde başrolleri Birkan Sokullu ve Ebru Şahin paylaşıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize dizisinin konusu nedir? Yüz Yıllık Mucize ne zaman başlıyor? Yüz Yıllık Mucize fragmanı yayınlandı mı?

YÜZ YILLIK MUCİZE KONUSU NEDİR?

Ab-ı Hayat olarak çekimlerine başlanan ancak daha sonra ismi Lavanta Konağı olarak değiştirilen Yüz Yıllık Mucize dizisi konusunda Kuvayı Milliye'den bu yana hep 30 yaşında görünen bir adamın hikayesi anlatılıyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCU KADROSU

Senaryosunu Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin başrollerini Ebru Şahin ve Birkan Sokullu yer alıyor

Ebru Şahin ve Birkan Sokullu'nun başrolünde olduğu Yüz Yıllık Mucize dizisinin oyuncuları arasında Zerrin Tekindor, Hümeyra, Gözde Seda Altuner, Ayşegül Cengiz, Necip Memili, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan yer alıyor.

YÜZ YILLIK MUCİZE FRAGMANI YAYINLANDI MI?

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