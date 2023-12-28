Yüze atılan doğal imza: Draping

Kontürleme tekniğine benzeyen draping makyajda bronzerların yerini allıklar aldı. Uygulamada bronz renkli ürünler yerine şeftali ve pembe renkli tondaki allıklar yüzü gölgelendirerek kadınlara çekicilik kazandırıyor...

Draping makyaj uygulaması gayet kolay. Bir allık fırçası ya da kesik uçlu fırçalarla yüze görüntü vermek yetiyor.

Şakakların ve elmacık kemiklerini altına allık uygulanıyor. Sonrasında birkaç ton açık başka bir allıkla da elmacık kemiklerinin üzeri aydınlatılıyor.

Bu teknikle güzel görünmek isteyen hanımlar hem doğal, hem de aydınlık bir ten makyajına sahip oluyor...