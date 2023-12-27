Kalıcı makyaj dövme boyasıyla yapılırsa ne olur

Kaynak: Haber Merkezi
Kalıcı makyaj dövme boyasıyla yapılırsa ne olur
Milyonlarca kişinin yaptırdığı dövmelerin boyaları kalıcı makyajda ne kadar sağlıklı, vücutta nasıl bir zarar oluşturuyor? İşte dövme meraklılarını ilgilendiren ayrıntılar...

Dövme boyalarının özellikle yüzde alerjik reaksiyonlar meydana getirebileceğini vurgulayan dövme uzmanı Mehmet Sait Dalmış, kalıcı makyaj konusuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı, uyarılarda bulundu.

Son günlerde trend haline gelen kalıcı makyajı yaptırırken, güzellik merkezlerinin güvenilirliğinin sorgulanması gerekiyor. Konuyla ilgi konuşan Dalmış şunlara dikkat çekti:

“ Dövme boyası ile yapılan kalıcı makyajlarda boyanın rengi zamanla değişir. Oya kalıcı makyajı makyaj tazelemek istemeyenler tercih eder. Güzel görünmek için başvurulan bu teknikte çok dikkat edilmelidir..”

“ÜRÜN KALİTESİNE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİR”

Kalıcı makyajın işin uzmanlarınca yapılmasının altını çizen Dalmış şöyle konuştu:

“ Birçok güzellik merkezi kalıcı makyaj işlemi yaparken dövme boyası kullanıyor. Bu ciddi sağlık sorunlarına yol açar. Bu tür salonlarda kullanılan ürünlerin kaliteli ve bakanlık onaylı olması gerekir. Mikro steril iğneler kullanılmalı hijyen kurallarına kesinlikle riayet edilmelidir. Aksi takdirde mikrop kapılması olasılığı yüksektir. Merdiven altı tesislerden uzak durulmalıdır.
Ayrıca estetik açıdan hoş görüntüler vermeyen sağlık sorunlarına da imkan tanınmış olur. Kalıcı makyaj ciltte 1 ile 3 yıl arasında kalabilir. Dövme boyas kullanılırsa pek hoş görüntüler ortaya çıkmaz...”

İHA

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