Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde AKP’den istifa edenler Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı. CHP Ankara İl Başkanı Başdanışmanı Ömer Ünnü, bu seçimler için özel çalışma yürüttüklerini söyledi.

Duvar’da yer alan haberde CHP’nin bir önceki seçimlerde ilçede beşinci parti olduğunu, oy oranının 2 bini bulmadığını, bu seçimler için özel çalışmalar yürüttüklerini belirten CHP’li Ömer Ünnü, “Cumhur İttifakı’nın bir önceki seçimde yüzde 75’e yakın oy aldığı yerde üye ve oy oranımız artacak” dedi.

Ünnü, Kızılcahamam’daki 109 köyün muhtarını arayarak CHP’ye üye olması için ikna etmeye çalıştığını, kendileri üye olmayan muhtarların çocukları ya da eşlerini CHP’ye üye yaptıklarını belirtti.

Ünnü, “Bu istifa süreçleri çok zordu. Bundan sonra örgütlenme çalışmalarımız devam edecek. Bir önceki seçimde partimiz 30 bin seçmenden bin 700 oy almıştı. Hedefimiz burada yüksek ve AK Parti’den üye almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.