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  • Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti

Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti

AKP’nin kalesi olarak görülen Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 150 AKP’li istifa ederek CHP’ye geçti. CHP Ankara İl Başkanı Başdanışmanı Ömer Ünnü, bir önceki seçimde Kızılcahamam’da Cumhur İttifakı’nın yüzde 75 oy aldığına dikkat çekerek bölgede özel çalışma yürüttüklerini söyledi.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 09:35
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Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti

Bir zamanlar AKP’nin kalesi olarak görülüyordu. Yüzlerce kişi AKP’den istifa edip CHP’ye geçti
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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde AKP’den istifa edenler Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı. CHP Ankara İl Başkanı Başdanışmanı Ömer Ünnü, bu seçimler için özel çalışma yürüttüklerini söyledi.

Duvar’da yer alan haberde CHP’nin bir önceki seçimlerde ilçede beşinci parti olduğunu, oy oranının 2 bini bulmadığını, bu seçimler için özel çalışmalar yürüttüklerini belirten CHP’li Ömer Ünnü, “Cumhur İttifakı’nın bir önceki seçimde yüzde 75’e yakın oy aldığı yerde üye ve oy oranımız artacak” dedi.

Ünnü, Kızılcahamam’daki 109 köyün muhtarını arayarak CHP’ye üye olması için ikna etmeye çalıştığını, kendileri üye olmayan muhtarların çocukları ya da eşlerini CHP’ye üye yaptıklarını belirtti.

Ünnü, “Bu istifa süreçleri çok zordu. Bundan sonra örgütlenme çalışmalarımız devam edecek. Bir önceki seçimde partimiz 30 bin seçmenden bin 700 oy almıştı. Hedefimiz burada yüksek ve AK Parti’den üye almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kemal
14.01.2023 10:45
Akp rakibin adayını belirlemeye çalışıyor. Ekrem olmaz, kemal olmaz mansur olur. Kürtlerin oy vermeyeceği biri olmalı ki ben kazanayım diyor Erdoğan.  
 
RÜSTEM YILDIRIM
14.01.2023 10:42
MİLLET İTTİFAKI ADAYI. SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU,DUR OLMASI GEREKİR ARTIK SAYIN YAVAŞ SAYIN İMAMOĞLU,MU CB ADAYI OLSUN SÖYLEMLERİ YANLİŞTİR ONLAR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ  
 
TürkoğluTürk
14.01.2023 10:38
SONSUZLUK YANLİZCA YÜCE ALLAH,A MAHSUZDUR AYRICA AKLI BAŞINDA HİÇBİR İNSAN KÖKÜNDEN KURUMUŞ AĞAÇTAN YEŞERMESİNİ BEKLEMEZ ZAMAN GELMİŞTİR YOLCUDUR APPAS 🤚🤚🤚  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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