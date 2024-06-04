Z kuşağı öğretmenden dikkat çeken çıkış: "Ben paramı alır giderim"

Kaynak: Haber Merkezi
Z kuşağı öğretmenden dikkat çeken çıkış: "Ben paramı alır giderim"

Z kuşağı olduğunu belirten genç bir öğretmen, Milli Eğitim Bakanı'na seslenerek eğitim sisteminde bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi.

Z kuşağı öğretmenlerinden biri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Birinci yılındaki öğretmen, 50 dakikalık ders sürelerinin ve 10 dakikalık teneffüslerin öğrencileri yorduğunu ve konsantrasyonlarını bozduğunu savundu.

"Artık 50 dakika ders sürelerini azaltsak mı?" diye soran öğretmen, "İnsanlar dizi izlemiyor. Ben paramı alır giderim ama 30 dakika sonra çocuklar pert… Teneffüslerin 10 dakika olması.. Nen öğrenciyken de yetiştiremiyordum 10 dakikayı. Bu 10 dakikayı kim belirledi tam olarak?" ifadelerini kullanarak sürelerdeki uyuşmazlığı eleştirdi.

8 saatlik ders sürelerinin de gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen genç öğretmen, sosyal medya hesabından Milli Eğitim Bakanı'na seslenerek bu sürelerin güncellenmesini talep etti.

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