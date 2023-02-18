18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Akbank deprem için sadece 1 gazeteyi ilan verdi

Sabancı'nın sahibi olduğu Akbank, bu hafta sonu ilan vermek için yalnızca Gazete Oksijen'i seçti.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:12
Takip Et

Zafer Mutlu etkisi. Akbank deprem için sadece 1 gazeteyi ilan verdi

Akbank deprem için sadece 1 gazeteyi ilan verdi
+
Aa
-

Bu hafta sonu gelen gazeteler arasında, Sabancı Holding'e ait olan Akbank'ın, yalnızca Oksijen'e ilan vermesi dikkat çekti. 

Akbank, Kahramanmaraş depremlerinin ardından 650 milyon TL nakdi desteğin yanı sıra, depremzedelere yardım etmeye devam edeceklerini belirten, tam sayfa bir ilan yayınladı. 

Bu ilan, tirajı 2 bin olan 'Gazete Oksijen'de, tam sayfa yer aldı. Oksijen'in sahibi Zafer Mutlu, gazetenin 15 Ocak'ta yayınlanan ilk sayısı için kaleme aldığı teşekkür yazısında Sabancı ailesine teşekkür etmişti. 

Zafer Mutlu "Her zaman bizimle olduklarını hissettiren Güler Sabancı ile Suzan Sabancı Dinçer, OKSİJEN maceramızda da yanımızda oldular" ifadelerini kullanmıştı. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
1
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Deprem arası bitti. Süper Lig başlıyor. İşte yeni puan durumu ve fikstür
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
2
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
3
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dybala Galatasaray’a çok yakın. Nevzat Dindar açıkladı
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
4
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley'den flaş faiz tahmini
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
5
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Midtsjö Murat Sancak'ı şaşırttı 
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
6
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿Uyanık sigortacıların deprem fırsatçılığı. Deprem bölgesi dışında bakın ne yapıyorlar
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
7
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿İmamoğlu'ndan 'bizim hazırlığımız istanbul depremiydi' diyen Soylu'ya yanıt: Sorumlu yöneticilerin TV’lerde ağlaması, sorumluluktan kaçmaktır
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Şırnak’ta dağlar buz tuttu
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Dalgalar denizi dövdü
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Zehir tacirlerine operasyon
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
﻿Ünlü cerrah Dr. Mehmet Öz'den Hatay'da hastane ziyareti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.