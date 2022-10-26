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  • Ümit Özdağ paylaştı: Suriyeliler artık polis vurmaya başladı

Ümit Özdağ paylaştı: Suriyeliler artık polis vurmaya başladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla Suriyelilerle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu ve Kahramanmaraş'ta yaşanan bir gasp ihbarı üzerinden "Muhacirler artık polis vuruyor" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 19:03
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından Suriyelilerle ilgili yeni bir iddiada bulundu

Ümit Özdağ paylaştı: Suriyeliler artık polis vurmaya başladı
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Ümit Özdağ, ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yasalara uymayı reddederek suç işleyen ve Türkiye'nin düzenine karşı saldırgan tavırlar içerisinde olan Suriyelilerle ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Özdağ, Kahramanmaraş'ta yaşanan bir saldırı eylemini Twitter hesabı üzerinden paylaşan Özdağ, İçişleri Bakanlığı'nı bu konuda uyarmaktan da geri durmadı.

Ümit Özdağ, videolu olarak yaptığı paylaşımına şu notu düştü:

"Birkaç gün önce Kahramanmaraş’ta polis gasp ihbarı aldı. Baskın yaptı. Gasp edilen/dövülen Türk. Gaspçılardan birisi 3 polisi yaraladı. Bir gaspçı öldürüldü. Öldürülen gaspçı Suriye İdlip doğumlu. Araca bindirilen Suriyeli ise polis vurmuş. Muhacirler artık polis vuruyor."

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E
26.10.2022 19:59
Soylu halepte Şam'da huzuru sağlarken ülkede huzur bırakmadı  
 
Milletin sesisiniz.
26.10.2022 19:33
Hem polislerimiz, hem halkımız iyi şeylere layık.  
 
papillon
26.10.2022 19:28
Ne olacak ki savcı veya hakim serbest bırakacak...  
 
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