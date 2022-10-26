Ümit Özdağ paylaştı: Suriyeliler artık polis vurmaya başladı

Ümit Özdağ, ülkemizdeki Suriyelilerle ilgili paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Yasalara uymayı reddederek suç işleyen ve Türkiye'nin düzenine karşı saldırgan tavırlar içerisinde olan Suriyelilerle ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Özdağ, Kahramanmaraş'ta yaşanan bir saldırı eylemini Twitter hesabı üzerinden paylaşan Özdağ, İçişleri Bakanlığı'nı bu konuda uyarmaktan da geri durmadı.

Ümit Özdağ, videolu olarak yaptığı paylaşımına şu notu düştü:

"Birkaç gün önce Kahramanmaraş’ta polis gasp ihbarı aldı. Baskın yaptı. Gasp edilen/dövülen Türk. Gaspçılardan birisi 3 polisi yaraladı. Bir gaspçı öldürüldü. Öldürülen gaspçı Suriye İdlip doğumlu. Araca bindirilen Suriyeli ise polis vurmuş. Muhacirler artık polis vuruyor."