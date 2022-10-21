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  • Tanju Özcan AKP’den gelen teklifi reddetti. Ben ne Mehmet Ali Çelebi’yim ne de Arzu Aydın’ım

Tanju Özcan AKP’den gelen teklifi reddetti. Ben ne Mehmet Ali Çelebi’yim ne de Arzu Aydın’ım

CHP’den 1 yıl geçici ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, AKP dahil birçok partiden teklif aldığını ancak kabul etmediğini açıkladı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 09:08
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan AKP’den gelen teklifi reddetti. Ben ne Mehmet Ali Çelebi’yim ne de Arzu Aydın’ım

Tanju Özcan AKP’den gelen teklifi reddetti. Ben ne Mehmet Ali Çelebi’yim ne de Arzu Aydın’ım
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan belediyede düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tanju Özcan, gazetecilerle bir araya gelip, soruları yanıtladı. 

AKP’DEN TEKLİF ALDIĞINI AÇIKLADI

Özcan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Bolu Belediyesi’ne yönelik ziyareti ile ilgili konuştu.Bir üyelik teklifi gelmesi durumunda nasıl bir cevap vereceğine ilişkin konuşan Özcan, “Her partiye saygı duyuyorum. AKP’nin de aralarında bulunduğu, hemen hemen tüm partilerden ihraç sürecinin başından beri davet aldım ve alıyorum. Fakat en başından itibaren söyledim. Cumhuriyet Halk Partisi, benim yuvam. Buradan ayrılmak istemiyorum. Bir yere gitmek istemiyorum. Hukuken de mücadele edeceğim, siyaseten de mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

“BEN NE MEHMET ALİ ÇELEBİ’YİM NE DE ARZU AYDIN’IM”

CHP tarafından 1 yıl süreyle geçici ihraç edilen Özcan bütün partilerin seçmenlerine saygı duyduğunu belirterek, “Kim davet ederse etsin; nerdeyse etmeyen kalmadı, hiçbirine ‘Evet’ diyecek değilim. Ben ne bir Mehmet Ali Çelebi’yim ne de Arzu Aydın’ım. Benim ilkelerim var. Beni yöneten ilkelerim, menfaatlerim değil. Dolayısıyla tekliflere kapalıyım. Süremin dolmasını bekliyorum. Bu partinin içerisinde ısrarla kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Partide gördüğüm yanlışları da söylemeye devam edeceğim. Bu yolda dimdik yürüyeceğim” diye konuştu.

CHP’DEN GEÇİCİ OLARAK İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Son dönemde peş peşe yaptığı sığınmacı açıklamalarıyla da gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesine karar verilmişti.

Disipline sevk edilen Özcan partisinden 1 yıl geçici olarak ihtaç edilmişti. Öte yandan Özcan AKP'li belediye meclis üyesine, "Ret olarak kabul ediyorum. Bana neden el sallıyorsunuz hanımefendi, ayıp oluyor el sallamak falan. Ben evli barklı adamım böyle bir şey olmaz" ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET ALİ ÇELEBİ AKP'YE GEÇTİ 

Öte yandan ilk olarak İzmir’den CHP’nin oylarıyla seçilerek Meclis’e giren Ergenekon mağduru ve eski Teğmen Mehmet Ali Çelebi, daha sonra bazı gerekçeler sunarak partisinden ayrıldı. CHP’nin ardından Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’ne katılan Çelebi buradan da ayrılma kararı aldı. Partisiz siyaset yaptığı süreçte adı Zafer Partisi ve İYİ Parti ile anılan Çelebi, AKP’ye katılma kararı aldığını duyurdu. Eski CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AKP’ye katıldı. 

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Mehmet Tok
21.10.2022 09:19
Helâl olsun sana Başkan.  
 
fatih
21.10.2022 09:18
adamın dibisin tanju başkanım, mehmet ali gibi kaypaklara iyi kapak yaptın varol  
 
NECİP
21.10.2022 09:16
Atatürkçülük ve milliyetçiliğin değeri parayla makamla ölçülemez bravo başkan  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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