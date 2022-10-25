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  • Ümit Özdağ'dan "Erbil’i, Bağdat’ı, Şam’ı da huzurlu yapacağız” diyen Soylu'ya: Sen önce İstanbul’da Beyoğlu’nda çiğ köft

Ümit Özdağ'dan "Erbil’i, Bağdat’ı, Şam’ı da huzurlu yapacağız” diyen Soylu'ya: Sen önce İstanbul’da Beyoğlu’nda çiğ köftecinin güvenliğini sağla

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Soylu’nun “Allah nasip edecek, Erbil’i, Bağdat’ı, Şam’ı da huzurlu yapacağız” sözlerin tepki gösterirken İstanbul’daki çiğköfteci saldırısını hatırlattı.

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 08:39
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Sen önce İstanbul’da Beyoğlu’nda çiğ köftecinin güvenliğini sağla. Ümit Özdağ'dan "Erbil’i, Bağdat’ı, Şam’ı da huzurlu yapacağız” diyen Soylu'ya

Ümit Özdağ'dan ''Erbil’i, Bağdat’ı, Şam’ı da huzurlu yapacağız” diyen Soylu'ya: Sen önce İstanbul’da Beyoğlu’nda çiğ köftecinin güvenliğini sağla
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Diyarbakır’da toplu açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Diyarbakır dün de güzeldi, Diyarbakır bugün de güzel, yarın da güzel. Ama bir sorumluluğumuz var. Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye’de hep birlikte nasıl Diyarbakır’ı, Şırnak’ı, Hakkari’yi huzurlu yapmışsak, Allah nasip edecek, Erbil’i, Bağdat’ı, Şam’ı da huzurlu yapacağız. Hazır mısınız buna?” ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Soylu’ya tepki gösteren Özdağ, Beyoğlu’nda çiğ köfte dükkanı işleten baba ve oğlunun, kendilerinden haraç isteyen kalabalık bir grubun sopalı ve silahlı saldırısına uğramasına değindi. Özdağ, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Süleyman Soylu, bırak ‘Erbil’de, Bağdat’ta, Şam’da güvenliği sağlarız’ mavrasını. Sen önce İstanbul’da Beyoğlu’nda çiğ köftecinin güvenliğini sağla.

Mafya halka eziyet ediyor. Yabancı çeteler infaz yapıyor. Yeter artık!”

 

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