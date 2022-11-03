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Ümit Özdağ: Soylu'nun arşivi var. Erdoğan bile görevden alamıyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili canlı yayında flaş iddialarda bulundu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 12:39
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Zafer Partisi Geneşl Başkanı Ümit Özdağ: Soylu'nun arşivi var. Erdoğan bile görevden alamıyor

Ümit Özdağ: Soylu'nun arşivi var. Erdoğan bile görevden alamıyor
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında flaş iddialarda bulundu.

Özdağ, Bakan Soylu için “Bir arşivi var. Erdoğan bile görevden alamıyor… Çünkü korkuyorlar” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TELE1’de Tuncay Mollaveisoğlu’nun sunduğu Anında Manşet programında konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tehdit iddiası ile hakkında fezleke hazırlanan Ümit Özdağ, açılacak hiçbir davadan korkmadığını dile getirdi. Soylu’nun AKP’ye oy kaybettirdiğini ileri süren Özdağ, “Erdoğan siyasette çok gerçekçidir. En önemli belirleyicisi oy kazandırma veya kaybettirmedir. ‘istifa et Süleyman’ denilemiyor. Çünkü korkuyorlar. Elindekinde mi korkuyorlar?” ifadelerini kullandı.

"Soylu, açık bir şekilde devlet imkanlarını polis jandarma imkanlarını kendi kişisel amaçları için kullanmaktadır. Siyasette kullanabileceği dosyalar oluşturmaktadır" diyen Özdağ, şunları söyledi:

"Soylu nasıl görevde kalıyor? Bu kadar ağır iddialara rağmen. AK Parti’nin kurucuları dört kişiydi. 3 tanesini Erdoğan tarafından tasfiye edildi. Ama Soylu gitmiyor. Peki Soylu’nun AKP’ye oy değeri var mı? Yok. Aksine bizim yaptığımız anketlere göre Soylu AK Parti’ye oy kaybettiriyor. Erdoğan siyasette çok gerçekçidir. En önemli belirleyicisi oy kazandırma veya kaybettirmedir. Bakın seçimler yaklaşırken Mahir Ünal AK Parti’nin Cumhuriyet ile ilgili zihniyetini açıkladı. Ünal görevden alındı. İstifa etti diyorlar. Hadi canım kim inanıyor. Niye ‘istifa et Süleyman’ denilemiyor. Çünkü korkuyorlar. Elindekinden mi korkuyorlar? Ben korkmuyorum." 

 

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A.Aydın
3.11.2022 13:44
Hani <Sıkıyorsa> diye bir meydan okuma vardı ya.Tam zamanı.  
 
Asiksan vur saza şofürsen bas gaza..
3.11.2022 13:19
Arşivimi var.esir  
 
mmt
3.11.2022 13:05
tuz koktu.başka laf yok.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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