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  • İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok

İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok

İstanbul Fatih'te bulunan Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi, 2022 YKS sınavı sonrasında üniversitelere yerleşen öğrencilerinin yerleştikleri okul ve bölümlerini açıkladı. Listede ağırlıklı olarak yabancı uyruklu öğrencilerin yer alması dikkat çekti.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 05:38
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Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu

İmam hatip lisesinin tartışma yaratan ‘gurur’ tablosu! Tüm öğrenciler Suriyeli neredeyse Türk yok
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Sosyal medyada yayınlanan bir İmam hatip lisesinden mezun olan öğrencilerin ağırlıklı olarak yabancı uyruklu olması gündem oldu.

Kocamustafapaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin okul duvarına yerleştirdiği pankartta 2022 YKS sınavı sonrası çeşitli üniversitelere yerleşen öğrencilerin bilgileri yer aldı. Paylaşılan bilgilerde ağırlıklı olarak yabancı öğrencilerin adının yer alması dikkat çekti.

Yayınlanan listede sadece dört Türk öğrenci bulundu. Yabancı uyruklu öğrencilerinin ağırlıklı olarak yazılım mühendisliği bölümüne yerleştiği görüldü.

Sosyal medyada yayılan bu görüntü birçok kişinin tepkisini çekti.

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yerli milli
9.11.2022 08:35
milletin çocuklarının okuması gereken yerlere avantadan yabancılar yerleştiriliyor. onlar o bölümleri hak ederek mi kazanmışlar?  
 
Hakikat
9.11.2022 08:32
Yabancıların girsikleri sınavı ilkokul 4 ve 5. Sınıf öğrencileei yapabiliyor.Çok kontenjan açılıyor. Tablo tam günümüze uygun çok şey anlatıypr.. Tabloyu okumasını bilene anlayabilecwk olana tam örnek  
 
SURİYEĹILERİ GETİRDİGİ DURUM .
9.11.2022 08:32
GELECEGİ SURİYELİLERDE ARAYANLARIN  
 
TÜM YORUMLAR (15)
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