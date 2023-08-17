Zaha kulüp satın aldı

Galatasaray'ın yeni transferi Wilfried Zaha'dan flaş bir hamle geldi.

Zaha kulüp satın aldı

Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde transfer olan Wilfried Zaha, kulüp satın aldı.

SERVETİNİN BİR KISMINI KULÜBE YATIRDI
İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Fildişi Sahilli oyuncu 50 milyon sterlinlik servetinin bir kısmıyla kendine kulüp satın aldı. Zaha, ülkesinde faaliyet gösteren 4. Lig takımı Espoir Club D'Abengourou'yu satın alarak oradaki genç oyunculara yeni fırsatlar sağlamak istiyor.

SATIN ALMA SİNYALİNİ VERMİŞTİ
Yıldız oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Ülkeme nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kardeşim, futbol satın alma fikrini verdiğinde beni izleyen ve aynı fırsatı isteyen çocukları düşünerek kabul ettim. Orada oynamak isteyen çok fazla çocuk olmasına rağmen fırsat bulamıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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