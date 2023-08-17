Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde transfer olan Wilfried Zaha, kulüp satın aldı.



SERVETİNİN BİR KISMINI KULÜBE YATIRDI

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre; Fildişi Sahilli oyuncu 50 milyon sterlinlik servetinin bir kısmıyla kendine kulüp satın aldı. Zaha, ülkesinde faaliyet gösteren 4. Lig takımı Espoir Club D'Abengourou'yu satın alarak oradaki genç oyunculara yeni fırsatlar sağlamak istiyor.



SATIN ALMA SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Yıldız oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Ülkeme nasıl yardımcı olabilirim diye düşünüyordum. Kardeşim, futbol satın alma fikrini verdiğinde beni izleyen ve aynı fırsatı isteyen çocukları düşünerek kabul ettim. Orada oynamak isteyen çok fazla çocuk olmasına rağmen fırsat bulamıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.