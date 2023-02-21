Arsen Zakharyan Galatasaray iddialarına cevap verdi

Rus ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Arsen Zakharyan'ın, Galatasaray'ın hedefleri arasında olduğu iddia ediliyor.
"GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Orta saha oyuncusu transfer iddiaları hakkında Rus basınına konuştu.
Zakharyan Championat'a yaptığı açıklamada; "Kişisel nedenlerden dolayı kariyerime Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyorum." dedi.
KARDEŞİ İDDİALARI YALANLADI
Diğer taraftan oyuncun kardeşi David de açıklamasında; "Tek cümleyle söyleyebilirim ki; bu iddialar yalan." sözlerini sarf etti. 19 yaşındaki yıldız adayı bu sezon Moskova ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asist yaptı.
Zakharyan, 6 kez Rus Milli Takımı forması giydi. Bonservis değerinin ise 15 milyon euro olarak bilinmektedir.
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