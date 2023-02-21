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Arsen Zakharyan Galatasaray iddialarına cevap verdi

Dinamo Moskova'nın genç oyuncusu Arsen Zakharyan, Galatasaray'a transfer olma iddialarına cevap verdi.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 20:03
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Zakharyan Galatasaray iddialarına Rus basınında cevap verdi

Arsen Zakharyan Galatasaray iddialarına cevap verdi
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Rus ekiplerinden Dinamo Moskova'da forma giyen Arsen Zakharyan'ın, Galatasaray'ın hedefleri arasında olduğu iddia ediliyor. 

"GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
Orta saha oyuncusu transfer iddiaları hakkında Rus basınına konuştu. 
Zakharyan Championat'a yaptığı açıklamada; "Kişisel nedenlerden dolayı kariyerime Galatasaray'da devam etmeyi düşünmüyorum." dedi.  

KARDEŞİ İDDİALARI YALANLADI
Diğer taraftan oyuncun kardeşi David de açıklamasında; "Tek cümleyle söyleyebilirim ki; bu iddialar yalan." sözlerini sarf etti. 19 yaşındaki yıldız adayı bu sezon Moskova ekibiyle çıktığı 22 maçta 3 gol ve 6 asist yaptı.
Zakharyan, 6 kez Rus Milli Takımı forması giydi. Bonservis değerinin ise 15 milyon euro olarak bilinmektedir.

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