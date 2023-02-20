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Galatasaray'da flaş Zakharyan gelişmesi. Kulübünden açıklama geldi.

Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Dinamo Moskova'nın genç yıldızı Zakharyan için kulüpten açıklama geldi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:18
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Zakharyan G.Saray'a gidecek mi. Dinamo Moskova açıkladı

Galatasaray'da flaş Zakharyan gelişmesi. Kulübünden açıklama geldi.
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Dinamo Moskova'da forma giyen 19 yaşındaki Arsen Zakharyan için Premier Ligi ekiplerinin yanında Galatasaray'ın da ilgisi olduğu öğrenildi.
Galatasaray Yönetimi, Rusya'da Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan'ı kadrosuna katmak için yoğunlaştı.
Cim Bom, 5 Mart'ta sona erecek devre arası transfer döneminin sonuna kadar 19 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

"BİR ANLAMI YOK"
Rus basınına konuşan eski Rus milli takım kalecisi Nigmatullin yaptığı açıklamada, "Zakharyan nerede, Galatasaray nerede? Bu kadar genç yaşta, potansiyelli bir futbolcunun daha üst seviyede bir lige gidebilecekken Türkiye'ye gitmesinin bir anlamı yok." dedi. Eski kaleci ayrıca, "Chelsea'nin ilgisinden sonra Galatasaray'a transfer olmak mantıksız olur. Bence daha iyi seçenekler için beklemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA GELDİ
Arsen Zakharyan'ın Galatasaray'a transfer olacağı dedikoduları Rus basınında da yer almaya başladı. Genç oyuncunun menajeri Pavel Andreev, Zakharyan hakkında açıklamalarda bulundu. Oyuncunun Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro alacağı yönündeki haberleri sert bir dille yalanlayan Andreev, "Zakharyan'ın Galatasaray'da 2-2,5 milyon euro kazanma arzusu hakkında hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

TRANSFERİ YALANLANDI
Bazı sosyal medya hesaplarında Zakharyan'ın "Galatasaray'a gelmeyi çok istiyorum, transferin gerçekleşmesini umuyorum. Kulüpler arasında görüşmeler devam ediyor." ifadeleri paylaşılmıştı. Dinamo Moskova resmi Twitter hesabı, Arsen Zakharyan'ın ağzından yalan demeç yazan bir sayfayı direkt olarak yalanladı. Resmi hesaptan "Kesinlikle fake alıntıdır. Yazıklar olsun sana. Arsen seninle konuşmadı" ifadeleri kullanıldı.

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