﻿Galatasaray Zakharyan için resmen teklif yaptı. Rus yönetici doğruladı

Sarı-kırmızılı yönetim, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'nin ardından, 19 yaşındaki Arsen Zakharyan için Dinamo Moskova ile görüşmelere başladı.

Dinamo Moskova'nın yönetim kurulu üyesi Dmitry Gafin, Galatasaray'ın Arsen Zakharyan'ı istediğini resmen açıkladı.

Galatasaray'ın 21 yaş altı kategorisinden 3 yabancı oyuncu kadroya yazabildiği için Arsen Zakharyan için masaya otururken, Rus yönetici Dmitry Gafin, Avrupa'nın bir devinin daha transfer için devrede olduğunu duyurdu.

Dmitry Gafin yaptığı açıklamada "Arsen Zakharyan için Galatasaray ve Chelsea'den iyi birer teklif aldık. Önümüzdeki günlerde oyuncumuzun durumuyla ilgili kesin bir karar vereceğiz. Ancak şu an herhangi bir anlaşma olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Arsen, Dinamo için mücadele vermeye devam edecek. O bizim için çok değerli bir yetenek. Eğer yollarımızı ayıracaksak bunun bir bedeli olması gerekiyor. Arsen'in tercihi de bu süreçte çok önemli" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ve değeri 15 milyon euro olarak lanse edilen 19 yaşındaki orta saha Arsen Zakharyan, bu sezon Dinamo Moskova'da 22 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Ayıca Zakharyan, 6 kez Rus Milli Takımı forması giydi.





