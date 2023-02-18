18 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Zakharyan için resmen teklif yaptı. Rus yönetici doğruladı

Galatasaray Zakharyan için resmen teklif yaptı. Rus yönetici doğruladı

Deprem nedeniyle lige verilen arada Galatasaray transferde hız kesmiyor. Sarı - Kırmızılıların Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için resmi bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 00:36
Takip Et

Zakharyan için Galatasaray resmen devrede

Galatasaray Zakharyan için resmen teklif yaptı. Rus yönetici doğruladı
+
Aa
-

 

Sarı-kırmızılı yönetim, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'nin ardından, 19 yaşındaki Arsen Zakharyan için Dinamo Moskova ile görüşmelere başladı.

Dinamo Moskova'nın yönetim kurulu üyesi Dmitry Gafin, Galatasaray'ın Arsen Zakharyan'ı istediğini resmen açıkladı.

Galatasaray'ın 21 yaş altı kategorisinden 3 yabancı oyuncu kadroya yazabildiği için Arsen Zakharyan için masaya otururken, Rus yönetici Dmitry Gafin, Avrupa'nın bir devinin daha transfer için devrede olduğunu duyurdu.

Dmitry Gafin yaptığı açıklamada "Arsen Zakharyan için Galatasaray ve Chelsea'den iyi birer teklif aldık. Önümüzdeki günlerde oyuncumuzun durumuyla ilgili kesin bir karar vereceğiz. Ancak şu an herhangi bir anlaşma olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Arsen, Dinamo için mücadele vermeye devam edecek. O bizim için çok değerli bir yetenek. Eğer yollarımızı ayıracaksak bunun bir bedeli olması gerekiyor. Arsen'in tercihi de bu süreçte çok önemli" ifadelerini kullandı.

Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ve değeri 15 milyon euro olarak lanse edilen 19 yaşındaki orta saha Arsen Zakharyan, bu sezon Dinamo Moskova'da 22 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Ayıca Zakharyan, 6 kez Rus Milli Takımı forması giydi.



 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
1
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı.
﻿Yıldız Tilbe olay olacak vasiyetini açıkladı. "Cenazeme gelirlerse taşlayın"
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
2
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
3
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿OHAL kapsamında bankalara 'bağış' muafiyeti. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
4
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Süleyman Soylu canlı yayında açıkladı ‘Bizim hazırlığımız İstanbul depremiydi’
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
5
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Milli Takımda Arda Turan sesleri. TFF resmi açıklama yapacak
﻿Arda Turan Erden Timur'la organize edecek. Gözleri dolarak anlattı
6
﻿Arda Turan Erden Timur'la organize edecek. Gözleri dolarak anlattı
﻿Arda Turan Erden Timur'la organize edecek. Gözleri dolarak anlattı
﻿Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır
7
﻿Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır
﻿Merkez Bankası’nın 30 milyarlık bağışının riskini eski başekonomisti anlattı: Enflasyonu artırır
﻿Galatasaray Zakharyan için resmen teklif yaptı. Rus yönetici doğruladı
﻿Galatasaray Zakharyan için resmen teklif yaptı. Rus yönetici doğruladı
﻿Galatasaray Zakharyan için resmen teklif yaptı. Rus yönetici doğruladı
﻿Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki Çin ve Tayland yolcusu
﻿Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki Çin ve Tayland yolcusu
﻿Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki Çin ve Tayland yolcusu
﻿Beyaz Saray: Biden, Polonya'da 'önemli bir konuşma' yapacak
﻿Beyaz Saray: Biden, Polonya'da 'önemli bir konuşma' yapacak
﻿Beyaz Saray: Biden, Polonya'da 'önemli bir konuşma' yapacak
﻿Bingöl'de 2 okulun eğitime uygun olmadığı tespit edildi
﻿Bingöl'de 2 okulun eğitime uygun olmadığı tespit edildi
﻿Bingöl'de 2 okulun eğitime uygun olmadığı tespit edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.