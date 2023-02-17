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Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un yıldızı Samuel Adekugbe Galatasaray'da

Galatasaray depremin vurduğu Hatayspor'dan Samuel Adekugbe'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 00:24
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Hatayspor'dan Samuel Adekugbe'yi Galatasaray'da

Süper Lig'den çekilen Hatayspor'un yıldızı Samuel Adekugbe Galatasaray'da
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Galatasaray, anlaşmaya vardığı Samuel Adekugbe'nin transferini resmen açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, anlaşmanın şartlarına ilişkin Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimini de gerçekleştirdi. Kanadalı oyuncu, satın alma opsiyonu içeren bir kiralama sözleşmesi ile Hatayspor'dan kadroya katıldı. 

Transfere ilişkin KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur."

 

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