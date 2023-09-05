Zam bekleyen emeklilere kara haber

Emekli maaşlarına yılbaşı öncesinde iyileştirme zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla emeklilerin aylıklarında ilave artış çalışması yürütülüyor ama AKP kaynaklarına göre bu artış yılbaşından önce olmayacak gibi görünüyor.

Zam bekleyen emeklilere kara haber

Milyonlarca emeklinin ek zam beklentisi bir başka bahara mı kalıyor. Çünkü, AKP kaynaklarından gelen bilgiler ek zammın ekim ayında yapılması zor...

Ekonomi Gazetesi'nden Canan Sakarya'nın haberine göre, Milyonlarca emekli ek zam için 1 Ekim’de Meclisin açılmasını beklerken, emekli maşlarında yılbaşından önce bir iyileştirme zor görünüyor. Seçimlerin ardından Meclise getirilen torba yasayla en düşük memur maaşı 22 bin 17 liraya çıkarıldı. Emeklilere ise 19.77'lik anayasal zammının yanında, sadece 5,23'cük zam verilmişti. Yandaş medya bu durumu yüzde 25 olarak yansıtıp, algı yaratmıştı. Oysa emekliler yasal hakkının yanında sadece 5,23 ek zam almıştı. Bu orandaki bir artış emeklileri memnun etmedi.

MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK Mİ?

Emekli maaşlarının iyileştirilmesi yönündeki talepler sürerken gözler Meclisin açılacağı 1 Ekim’e çevrildi. Emekli maaşlarının düşük kaldığı, iyileştirme yapılacağı konusunda iktidar cephesinden açıklamalar gelmekle birlikte tüm hazırlıklar Ocak ayı için yapılıyor, Ekim ayında bir ara zam ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından emeklilerin aylıklarında ilave artışa ilişkin bir çalışma yürütülüyor. Bu çalışma kapsamında yapılacak yasa değişikliği ile 6 aylık enflasyon oranının üzerinde bir artış yapılması bekleniyor.

“BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNE ANALİZ YAPILACAK”

AKP kaynakları, depremin getirdiği yük ve bütçe imkanlarına dikkat çekerek yılbaşından önce bir artışın şu anda mümkün görünmediğini dile getirdiler. 2023 bütçesi yeterli gelmediği için ek bütçe çıkarıldığını, ek bütçeden en fazla payın AFAD’a ayrıldığını, borçlanma limitinde artışa gidildiğini hatırlatan AKP'nini ekonomi kurmayları “Yıl sonuna doğru bütçe gerçekleşmelerine bakılır, Ocak ayı için bir düzenleme yapılır. Ekim ayında bu konuda bir adım atmamız zor görüyor, kaynak yok” değerlendirmesini yaptılar.

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