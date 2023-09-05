Künefeci 2021 ile 2023’teki fiyatları karşılaştırarak zamlara isyan etti

Editör: Ayşe Memiş

Enflasyon uçuşa geçti, fiyatlar her geçen gün artıyor. 14 Mayıs seçimlerinin ardından her ürüne art arda zam yağıyor. Tatlı ürünleri de bir hayli zamlandı. Burdur’da hizmet veren bir künefeci zamlara isyan etti.

KÜNEFECİ İSYAN ETTİ

Künefeci, künefe yapımında kullanılan malzemelerin 2021 Kasım ile 2023 Ağustos tarihleri arasındaki fiyat değişimlerini gösterdi.

Antep Şah Künefe Katmer’in sahibi Abdurrahman Batman sosyal medya hesabından isyan ettiği videoyu paylaştı.

Videoda Batman “Arkadaş, biz bu künefeyi kaça satacağız!” diyerek şikayet etti.

Video sosyal medyada gündem olurken fiyatların 2 yıl ki değişimi ağızları açık bırakıyor.

ZAM TABLOSU İSE ŞÖYLE:

2021 Kasım 2023 Ağustos

Peynir: 24 TL 172 TL

Kaymak: 26 TL 185 TL

Fıstık: 180 TL 950 TL

Şeker: 240 TL 1650 TL

Sade yağ: 820 TL 6800 TL