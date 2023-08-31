Memur ve emeklisinin zammı belli oluyor. İtiraz bile edemeyecekler

Memurların ve memur emeklilerinin kaderleri bugün belli oluyor. Hakem Kurulu bugün toplanıyor. Zam oranları açıklanacak. Hakem Kurulunun kararı kesin kabul edilecek ve itiraz hakkı bile olmayacak.

Memur ve emeklisinin zammı belli oluyor. İtiraz bile edemeyecekler

Memurların Toplu Sözleşme sürecinde bugün son nokta konuluyor. Bazı konularda imzalar atılmış olsa da zam konusunda anlaşma sağlanamamıştı. İşte bu durumda kararı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu zam oranına karar verecek.

Hakem Kurulu bugün son toplantısını saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Toplantının ardındansa zam oranları açıklanacak.

Hakem Kurulu'nun aldığı karar kesin kabul edilip itiraz bile edilemeyecek. Kurulunun kararının ardından 4 milyon Memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin Maaş zamları da kesinleşmiş olacak.

Kurulun vereceği kararla birlikte 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları da yapılacak zam oranından etkilenecek.

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