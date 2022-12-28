28 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zam geldi taksiciler taksimetre güncellemesi kuyruğuna girdi

Zam geldi taksiciler taksimetre güncellemesi kuyruğuna girdi

İstanbul’da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından, taksi şoförleri yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak tarifeler için taksimetrelerini güncelleştirmeye başladı. Bağcılar'da taksimetre güncellemesi yapan firmanın önünde sabah erken saatlerden itibaren kuyruklar oluştu.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 14:55
Takip Et

Zam geldi taksiciler taksimetre güncellemesi kuyruğuna girdi

Zam geldi taksiciler taksimetre güncellemesi kuyruğuna girdi
+
Aa
-

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında alınan kararla, taksilerde açılış ücreti 9.80 liradan 12.65 liraya, kısa mesafe 28 liradan 40 liraya, taksi mesafe ücreti kilometrede 6.30 liradan 8.51 liraya yükseldi. 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olarak yeni tarifiler için, taksimetrelerini güncellemek isteyen taksi şoförleri, Bağcılar'daki bir firmaya sabah erken saatlerden itibaren gelmeye başladı. Taksimetrelerini zamlı tarifelerle güncelletmek için gelen taksiciler, uzun kuyruklar oluşturdu. Taksimetreler yeni zam oranlarına göre güncellenerek, mühürlendi.

"BU ZAMLA KISA MESAFE YOLCUSU AZALACAK"
Taksici Ünal Yüksel, bir saattir beklediğini belirterek, "İşlemler saat 10.00'da başlayacak. Biz zam istemiyorduk, yevmiyeler düşürülsün, yakıt indirimi olsun. Her zam bizi etkiliyor. 600 lira güncelleme bedeli var. İndi-bindi 40 lira oldu. Taksiye binebilen de var binemeyende. Bu zamla kısa mesafe yolcusu azalacak. Uzun işlerde de düşüş yaşanacak" dedi.

"YAKIT ARTMAZSA ŞU ANKİ ZAM YETERLİ"
Taksici Alişen Dikbıyık yapılan yüzde 29 zammın yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Biz yüzde 50 zam bekliyorduk, 29 oldu. Yakıt ilerleyen günlerde yine artacak. Yakıt fiyatları artmasa zam şu anda yeterli. Ama artarsa gene yetmez. Yarın yakıt yine artarsa, taksici yolcu seçmeye başlayacak. Yolcuya nereye gidiyorsun diye soracak. Çünkü yevmiyesi kurtarmayacak. Taksici 3 kilometreyi 40 dakikada gidiyor ve 40 lira alıyor. Saatte 120 lira toplaması lazım ki arabanın yevmiyesini versin. Biz kuyruğun başındayız ve bir saat oldu. Sanırım bir saat daha bekleyeceğiz" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
1
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿AKP'li siyasi memura ve emekliye yapılacak yeni zammı ağzından kaçırdı. Memur ve emeklilere zam oranı belli oldu
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
2
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Mehmet Şimşek Erdoğan buluşmasının sırrını Babacan açıkladı. Bakan Nebati görevden alınacak iddiaları kulisleri hareketlendirmişti
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
3
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Sayıştay raporu ortaya koydu: Deposu çay dolu olan ÇAYKUR borcu borçla kapatıyor
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
4
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Turhan Çömez'den müthiş Sedat Peker açıklaması. Sedat Peker ile bizzat görüşüp ne dediğini açıkladı
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
5
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Türkiye kaynaklı yüzlerce sahte ilaç İsrail'de ele geçirildi
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
6
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Bakan Bilgin İle TÜRK-İŞ Başkanı Atalay karşı karşıya. “8 bin TL’nin çok üzerine çıkmayın” tartışması
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
7
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿Davutoğlu Altılı Masa'da konuşulan ‘erken seçim’ ihtimalini açıkladı. Tarih verip “Sonrasını kabul etmeyiz” dedi
﻿MSB açıkladı: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı
﻿MSB açıkladı: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı
﻿MSB açıkladı: Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 16 kişi yakalandı
﻿Edirne SYDV 2 işçi alacak
﻿Edirne SYDV 2 işçi alacak
﻿Edirne SYDV 2 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 11 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 11 işçi alacak
﻿Bursa İnegöl Belediyesi 11 işçi alacak
﻿Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
﻿Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.