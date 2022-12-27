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UKOME’den haşırt dı blekbord zammı: Taksi teklifini defalarca reddedenler zam için anında karar aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı UKOME toplu taşıma ücretlerine zam yaptı. Anında karar alan UKOME, İBB Başkanı İmamoğlu’nun taksi teklifini defalarca reddetmişti.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 12:44
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UKOME’den haşırt dı blekbord zammı

UKOME’den haşırt dı blekbord zammı: Taksi teklifini defalarca reddedenler zam için anında karar aldı
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İstanbul’da toplu taşıma araçlarına zam yapıldı. UKOME’nin aldığı kararla birlikte İstanbulkart ile tam tek geçiş ücreti 7,67 TL’ den 9.90 TL’ye yükseldi. Öğrenci tek geçiş ücreti 3.74 TL’den 4.83 TL’ye çıktı. Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL, Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL. Taksilerde indi-bindi ücretine yapılan yüzde 42 zamla 28 TL’den 40 TL’ye yükseldi.

Asgari ücretin belirlenmesi sonrası gelen zam ile birlikte oluşan tarifeler şöyle:

Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL,

Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL,

Öğrenci minibüs ücreti, 3.50 TL’den 5 TL’ye

Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL,

Tam Abonman Ücreti 602 TL’den 777 TL, Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL’den 140 TL,

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL,

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL’den 8,51 TL,

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL,

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL,

Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL’den 7 TL, Okul

Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL’den 792 TL,

Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL

İMAMOĞLU’NUN TAKSİ TEKLİFİNİ DEFALARCA REDDETMİŞTİ

İBB’ye bağlı UKOME, asgari ücretin belirlenmesi sonrası anında toplu taşımaya zam yaparken İBB Başkanı İmamoğlu’nun taksi teklifini defalarca reddetmişti. İmamoğlu’nun yeni taksi teklifi UKOME tarafından onlarca defa reddilmişti. Teklif e özellikle UKOME içinde bulunan Taksiciler Odası ve kamu kuruluşlarından temsilciler karşı çıktı. Sonrasında ise bazı minibüs ve dolmuşların taksiye dönüştürülmesi kararı alınarak İstanbul’a yeni taksilerin kazandırılması sağlanmıştı.

 

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