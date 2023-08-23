Zambak bitkisi hamilelik ve güneş lekelere iyi geliyor

Editör: Ali Öncü
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
Zambak yağı hamilelik ve güneş lekelerini geçirmesiyle biliniyor.
ZAMBAK YAĞI NEDİR?
Zambak yağı, zamanında taze olarak toplanan zambaklardan soğuk sıkım yöntemiyle elde edilir.
Zambağa tıbbi değerini vermesinde önemli bir rol oynayan linalol, vanilin, terpineol, feniletil alkol, palmitik asit, sinnamik asit ve benzoik asit bakımından zengindir.
ZAMBAK BİTKİSİ NEDİR?
Zambakgiller familyasından; soğanı pullu, dik gövdeli, güzel ve iri çiçekli bir bitkidir.
50 kadar türü vardır. Beyaz zambak 1 metre kadar boylanabilir. Çiçekleri beyazdır. Kırmızı zambak yüksek dağlarda bulunur. Trabzon zambağı Doğu Karadeniz bölgesinde yetişir. Ev ilaçlarında beyaz zambak kullanılır.