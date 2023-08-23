Zambak bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Zambak bitkisi; Diş ağrılarını ve iltihaplarını giderir.

DİŞ ETİ İLTİHABI NEDİR?

Diş eti iltihabı, yaygın olarak bakteriyel kaynaklı enfeksiyonların yol açtığı ağız ve diş sağlığına ilişkin bir hastalıktır. Yetişkin bireylerde diş kaybının başlıca nedenlerinden bir tanesi olan gingivitis, genellikle küçük boyutlu iltihaplar şeklinde gelişir. Oluşum yerine göre kişiye herhangi bir rahatsızlık vermeyebileceği gibi bazı durumlarda ve özellikle de büyük inflamasyonlar söz konusu olduğunda çiğneme, konuşma ve yemek yemede güçlük çekilmesine neden olabilir. Basit bir hastalık olan diş eti iltihabı genellikle dişlerin uzun süre ve düzenli fırçalanması ile diş ipi kullanımı sonucunda kısa bir süre içerisinde iyileşir. Fakat ağız bakımına özen gösterilmemesi durumunda hastalık ilerleyerek ağızda farklı bölümlerde de iltihap oluşumuna neden olabilir ve diş kaybına kadar ilerleyebilir.

ZAMBAK BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Zambak kökü haşlanıp nasıra bağlanırsa kökünden söker.

- Vücut ağrılarını dindirir.

-Diş ağrılarını ve iltihaplarını giderir.

-Şişlikleri indirir.

-Baş ağrısı ve kulak ağrısını giderir.

-Öksürük ve bronşite fayda sağlar.

-Zambak kökü kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

- Zambak yağı hamilelik ve güneş lekelerini geçirir.

-Zambak kökü kaynatılıp yaralara pansuman yapılır.