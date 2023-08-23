Zambak bitkisi nasırı böyle kökünden söküyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

ZAMBAK BİTKİSİ NASIRI KURUTUYOR

İnsanların korkulu rüyası olan nasırı kökünden söken zambak bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Zambak kökü haşlanıp nasıra bağlanırsa nasırı kökünden söküyor.

NASIR NEDİR?

Deride oluşan yoğun keratinleşme yani kalınlaşmalar nasır olarak adlandırılır. Kişinin canını yakan, yüzeydeki kalınlaşma değil, bu kalınlaşmanın aşağıdaki sinir ve dokulara yaptığı baskıdır. Baskı başlayıp, devam ettiğinde vücut otomatik olarak daha derinlerde olan kan damar ağı, sinirler, derinlerdeki deri katmanlarını korumak amacı ile yüzeyini kalınlaştırmaya başlar ve nasır oluşur. Buradaki deri kalınlaşmasının, ayakkabı veya herhangi başka bir baskıya maruz kalması ağrı oluşturabilir.

ZAMBAK BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Zambak kökü haşlanıp nasıra bağlanırsa kökünden söker.

- Vücut ağrılarını dindirir.

-Diş ağrılarını ve iltihaplarını giderir.

-Şişlikleri indirir.

-Baş ağrısı ve kulak ağrısını giderir.

-Öksürük ve bronşite fayda sağlar.

-Zambak kökü kaynatılıp balla tatlandırılarak içilmeye devam edilir.

- Zambak yağı hamilelik ve güneş lekelerini geçirir.

-Zambak kökü kaynatılıp yaralara pansuman yapılır.